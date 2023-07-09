З собакою на пляж: які заборони та правила безпеки мають знати власники тварин

Брати собаку с собою на пляж озера, річки чи морського узбережжя - можна. Але власники тварини мають знати дуже важливі правила та заборони, аби не нашкодити оточенню та самій собаці.
Що варто знати собачникам про відвідини пляжів разом з тваринками - читайте нижче.
Брати свого улюбленця на пляж - дуже хороша ідея, особливо, якщо пес любить бігати та плавати. Але веселощі собаки можуть нашкодити іншим людям чи завадити їхньому відпочинку, а ще тварини на сонці та при високих температурах повітря також можуть постраждати.
Перед тим, як йти с собакою на пляж, обов'язково упевніться у тому, що туди пускають з тваринами. Особливо, якщо це пляж біля моря чи у місцевості, яку ви не дуже добре знаєте.
Слідкуйте за собакою на пляжі, аби він не заважав іншим відпочивальникам. Він може бігати мокрими лапами по чужих простирадлах, ганятися за пташками, збивати з ніг дітей та дорослих і голосно гавкати. Якщо ваш вихованець так себе поводить - варто обрати місце на пляжі подалі від людей.
Також слідкуйте за безпекою свого пса - не дозволяйте йому відпливати далеко від берега, не дозволяйте пити воду з водойми чи моря, ховайте його від сонця, аби він не згорів та не перегрівся.
Питну воду обов'язково беріть з собою. Створіть тінь за допомогою тенту чи парасолі, розмістить там мисочку з водою.
Собакам без шерсті чи короткошерстим потрібен сонцезахисний крем, щоб вберегти шкіру від опіків. Обов'язково обирайте такий, який не викликає алергії.
Уникайте креми з оксидом цинку чи параамінобензойною кислотою, бо пес може злизати крем з себе та отруїтися тими отруйними компонентами. Звісно, знайти спеціальний сонцезахисний крем для собаки важко, тому можна використовувати звичайний, дитячий.
Нанесіть його невеликим шаром на поверхню шкіри й прослідкуйте за реакцією. Собакам з короткою шерстю можна намазати найуразливіші місця: вуха, ніс, живіт.
Не забудьте взяти на пляж рушник для вашого песика. Після купання варто промокнути шерсть тварини, щоб вона швидше висохла. У вологій шерсті може утворитися парниковий ефект і вашому улюбленцю буде дуже спекотно, він почне знову рватися до води й поведінка може стати більш неспокійною.
Слідкуйте також за собакою у воді, бо навіть велика та сильна тварина може не справитися з течією чи великими хвилями. Бажано, щоб собака плавала біля берега, разом з господарем. Якщо ви не впевнені у поведінці вашого вихованця - тримайте його у воді на довгому повідцю, щоб за потреби його можна було повернути на сушу.
У жодному разі не дозволяйте тварині пити воду з моря, річки чи іншої водойми. Солона вода може викликати симптоми отруєння: пронос, блювоту, слабкість та апатію.
Надлишок солі в організмі може також призвести до запаморочення, сильного зневоднення, порушити роботу нирок.
А вода з озер та річок може бути небезпечною через різні мікроби та інфекції. Якщо бачите, що пес поводиться після води дивно, його самопочуття погіршилося - негайно зверніться за допомогою ветеринара.
У сильну спеку варто відмовитися від прогулянок пляжем чи купання - тварина може обпекти лапи об розпечений пісок. Якщо є певна необхідність - користуйтеся спеціальним захисним кремом для лап або взуттям для тварин.
До речі, раніше ми писали про те, які миски котикам та собачкам купляти не варто.
А також розповідали про те, як подбати про домашніх тварин у випадку ядерної небезпеки.