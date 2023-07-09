С собакой на пляж: какие запреты и правила безопасности должны знать владельцы животных

Брать собаку с собой на пляж озера, реки или морского побережья – можно. Но владельцы животных должны знать очень важные правила и запреты, чтобы не навредить окружению и самой собаке.
Что стоит знать собачникам о посещении пляжей вместе с животными – читайте ниже.
Братья своего любимца на пляж – очень хорошая идея, особенно, если пес любит бегать и плавать. Но веселье собаки может навредить другим людям или помешать их отдыху, а животные на солнце и при высоких температурах воздуха также могут пострадать.
Перед тем как идти с собакой на пляж, обязательно убедитесь в том, что туда пускают с животными. Особенно если это пляж у моря или в местности, которую вы не очень хорошо знаете.
Следите за собакой на пляже, чтобы она не мешала другим отдыхающим. Она может бегать мокрыми лапами по чужим простыням, гоняться за птичками, сбивать с ног детей и взрослых и громко лаять. Если ваш питомец так себя ведет – стоит выбрать место на пляже подальше от людей.
Также следите за безопасностью своего пса - не позволяйте ему уходить далеко от берега, не позволяйте пить воду из водоема или моря, прячьте его от солнца, чтобы он не сгорел и не перегрелся.
Питьевую воду обязательно берите с собой. Создайте тень с помощью тента или зонта, разместите там мисочку с водой.
Собакам без шерсти или короткошерстным нужен солнцезащитный крем, чтобы уберечь кожу от ожогов. Обязательно выбирайте такой, который не вызывает аллергию.
Избегайте крема с оксидом цинка или пара аминобензойной кислотой, так как пес может слизать крем с себя и отравиться ядовитыми компонентами. Конечно, найти специальный солнцезащитный крем для собаки сложно, поэтому можно использовать обычный, детский.
Нанесите его небольшим слоем на поверхность кожи и проследите за реакцией. Собакам с короткой шерстью можно намазать самые уязвимые места: уши, нос, живот.
Не забудьте взять на пляж полотенце для вашей собачки. После купания следует промокнуть шерсть животного, чтобы она быстрее высохла. Во влажной шерсти может образоваться парниковый эффект и вашему любимцу будет очень жарко, он начнет снова рваться к воде и поведение может стать более неспокойным.
Следите за собакой в воде, потому что даже большое и сильное животное может не справиться с течением или большими волнами. Желательно, чтобы собака плавала у берега вместе с хозяином. Если вы не уверены в поведении вашего питомца – держите его в воде на длинном поводке, чтобы при необходимости его можно было вернуть на сушу.
Ни в коем случае не разрешайте животному пить воду из моря, реки или другого водоема. Соленая вода может вызвать симптомы отравления: понос, рвоту, слабость и апатию.
Избыток соли в организме может также привести к головокружению, сильному обезвоживанию, нарушить работу почек.
А вода из озер и рек может быть опасна из-за различных микробов и инфекций. Если видите, что пес ведет себя после воды странно, его самочувствие ухудшилось – немедленно обратитесь за помощью ветеринара.
В сильную жару стоит отказаться от прогулок по пляжу или купания – животное может обжечь лапы о раскаленный песок. Если есть определенная необходимость – пользуйтесь специальным защитным кремом для лап или обувью для животных.
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