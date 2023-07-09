С собакой на пляж: какие запреты и правила безопасности должны знать владельцы животных

Можно брать собаку на пляж или нет

Братья своего любимца на пляж – очень хорошая идея, особенно, если пес любит бегать и плавать. Но веселье собаки может навредить другим людям или помешать их отдыху, а животные на солнце и при высоких температурах воздуха также могут пострадать.

Перед тем как идти с собакой на пляж, обязательно убедитесь в том, что туда пускают с животными. Особенно если это пляж у моря или в местности, которую вы не очень хорошо знаете.

Правила на пляже

Следите за собакой на пляже, чтобы она не мешала другим отдыхающим. Она может бегать мокрыми лапами по чужим простыням, гоняться за птичками, сбивать с ног детей и взрослых и громко лаять. Если ваш питомец так себя ведет – стоит выбрать место на пляже подальше от людей.

Также следите за безопасностью своего пса - не позволяйте ему уходить далеко от берега, не позволяйте пить воду из водоема или моря, прячьте его от солнца, чтобы он не сгорел и не перегрелся.

Питьевую воду обязательно берите с собой. Создайте тень с помощью тента или зонта, разместите там мисочку с водой.

Собакам без шерсти или короткошерстным нужен солнцезащитный крем, чтобы уберечь кожу от ожогов. Обязательно выбирайте такой, который не вызывает аллергию.

Избегайте крема с оксидом цинка или пара аминобензойной кислотой, так как пес может слизать крем с себя и отравиться ядовитыми компонентами. Конечно, найти специальный солнцезащитный крем для собаки сложно, поэтому можно использовать обычный, детский.

Нанесите его небольшим слоем на поверхность кожи и проследите за реакцией. Собакам с короткой шерстью можно намазать самые уязвимые места: уши, нос, живот.

Не забудьте взять на пляж полотенце для вашей собачки. После купания следует промокнуть шерсть животного, чтобы она быстрее высохла. Во влажной шерсти может образоваться парниковый эффект и вашему любимцу будет очень жарко, он начнет снова рваться к воде и поведение может стать более неспокойным.

Следите за собакой в воде, потому что даже большое и сильное животное может не справиться с течением или большими волнами. Желательно, чтобы собака плавала у берега вместе с хозяином. Если вы не уверены в поведении вашего питомца – держите его в воде на длинном поводке, чтобы при необходимости его можно было вернуть на сушу.

Не разрешайте пить воду из водоема

Ни в коем случае не разрешайте животному пить воду из моря, реки или другого водоема. Соленая вода может вызвать симптомы отравления: понос, рвоту, слабость и апатию.

Избыток соли в организме может также привести к головокружению, сильному обезвоживанию, нарушить работу почек.

А вода из озер и рек может быть опасна из-за различных микробов и инфекций. Если видите, что пес ведет себя после воды странно, его самочувствие ухудшилось – немедленно обратитесь за помощью ветеринара.

В сильную жару стоит отказаться от прогулок по пляжу или купания – животное может обжечь лапы о раскаленный песок. Если есть определенная необходимость – пользуйтесь специальным защитным кремом для лап или обувью для животных.