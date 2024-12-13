Собаки могут связывать слова: как это помогает в общении с животным

Собаки, как это ни странно, переняли некоторые из человеческих навыков, в частности умение общаться. Согласно новым исследованиям, эти разговорные навыки могут быть значительно более развитыми, чем считалось ранее.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание IFL Science .

То, что собаки понимают команды - давно известный факт. Обычно владельцы пользовались 1-2 словами для обозначения определенного действия, не связывая несколько команд за один раз.

Впрочем, с развитием технологий, обучение и общение с домашними животными также подверглись влиянию прогресса. Например, многие владельцы собак начали использовать так называемые "звуковые доски" - доски с кнопками, каждая из которых подписана определенной фразой для одного конкретного понятия, например "есть", "гулять", "играть" и тому подобное.

Впрочем, иногда на досках были абстрактные понятия, вроде "позже", "больше", "помощь", которые, по свидетельствам владельцев, также использовались любимцами. Кроме этого, некоторые собачки нажимали по несколько кнопок подряд, что заинтересовало исследователей из Калифорнийского университета в США.

Авторы исследования, трое из которых связаны с компанией, производящей звуковые доски, стремились определить, сознательно ли собаки выбирают, какие кнопки нажимать, или их выбор является абсолютно случайным, например, повторениями действий человека.

Поэтому владельцев 152 собак попросили отслеживать кнопки, которые нажимали их любимцы в течение 21 месяца, что позволило исследователям проанализировать почти 195 000 взаимодействий со звуковой доской.

Может ли собака понимать предложения (иллюстративное фото: GettyImages)

По результатам, которые получили исследователи, чаще всего собаки нажимали кнопки, касающиеся понятий, связанных с повседневной деятельностью и потребностями животных.

Как уточнил автор исследования, Федерико Россано, это указывает на то, что, похоже, собачки нажимают на кнопки, чтобы действительно выразить свои желания и потребности - чаще всего выйти на улицу, поесть или получить вкусняшки.

Кроме этого, после наблюдений, ученые склоняются к тому, что нажатие собаками двух или трех кнопок не являются случайными, а отражают конкретные запросы. Чаще всего вместе нажимали кнопки "еда" и "лакомство" и "собственное имя" и "хочу". Последняя пара была среди самых популярных комбинаций, несмотря на то, что отдельно эти две кнопки нажимались реже всего.

Среди других комбинаций были "еда" и "вода" и "выйти на улицу" и "горшок", причем обе пары выбирались чаще, чем если бы собаки просто случайно нажимали на кнопки.

Собаки способны сообщать о своих потребностях (иллюстративное фото: GettyImages)

Как отмечают авторы исследования, собаки различают по крайней мере некоторые из кнопок на звуковой доске, и, учитывая появление определенных комбинаций из двух кнопок на популяционном уровне, по крайней мере некоторые собаки ассоциативно приписывают разные значения разным кнопкам.

К тому же исследователи выяснили, что питомцы не просто копируют использование кнопок их хозяевами - выбор слов животными значительно отличается от выбора слов их собеседниками-людьми. Например, хозяева гораздо чаще нажимали кнопку "Я тебя люблю", чем их питомцы, которые явно думают о чем-то другом.

Хотя пока трудно сказать, могут ли питомцы связывать слова в предложения, авторы исследования надеются выйти на новый уровень, исследовав, могут ли собаки выражать идеи, выходящие за пределы их непосредственных потребностей: например, переживать прошлый опыт или "разговаривать" о будущих событиях.

Хотя собаки уже выражают некоторые из этих потребностей, исследователи надеются, что в будущем будет возможно обеспечить более точную коммуникацию с домашним любимцем.