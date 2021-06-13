Собака из Киева проехала 30 стран и 116 городов: милая история спасенного щенка

Чапати воспользовалась 16-ю видами транспорта во время своих путешествий. Она посетила 30 стран Азии и Европы, побывала в 116 городах.

У собаки даже есть своя страница в соцсетях, где хозяева гордо рассказывают про приключения питомца. Но когда-то все было иначе. Евгения и Кристина увидели бездомного щенка во время путешествия по Индии. На ней не было живого места из-за лишаев и блох. Щенка вылечили, выходили и полюбили всем сердцем.

Фото: Чапати путешествует вместе с хозяевами (facebook.com/travelingchapati)

Собаку назвали в честь индийского хлеба чапати. Вместе с хозяевами она преодолела 55 тысяч километров, побывала на 11 морях, 14 островах.

Чтобы без проблем пересекать границы, Чапати нужна целая коробка с документами. У собаки есть паспорт, прививки, а также чип, вшитый под кожу.

Страницей Чапати в соцсетях хозяева привлекают внимание к проблеме бездомных животных.

Чапати рекордсмен в двух странах - в Украине, и на своей родине - в Индии.

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