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Собака из Киева проехала 30 стран и 116 городов: милая история спасенного щенка

Автор: Светлана Мащенко

Собака из Киева по кличке Чапати объездила полмира вместе со своими хозяевами. Теперь животное официально стало самым путешествующим домашним питомцем Украины - ее внесли Национальный реестр рекордов и торжественно вручили диплом.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Чапати воспользовалась 16-ю видами транспорта во время своих путешествий. Она посетила 30 стран Азии и Европы, побывала в 116 городах.

У собаки даже есть своя страница в соцсетях, где хозяева гордо рассказывают про приключения питомца. Но когда-то все было иначе. Евгения и Кристина увидели бездомного щенка во время путешествия по Индии. На ней не было живого места из-за лишаев и блох. Щенка вылечили, выходили и полюбили всем сердцем.

Фото: Чапати путешествует вместе с хозяевами (facebook.com/travelingchapati)

Собаку назвали в честь индийского хлеба чапати. Вместе с хозяевами она преодолела 55 тысяч километров, побывала на 11 морях, 14 островах.

Чтобы без проблем пересекать границы, Чапати нужна целая коробка с документами. У собаки есть паспорт, прививки, а также чип, вшитый под кожу.

Страницей Чапати в соцсетях хозяева привлекают внимание к проблеме бездомных животных.

Чапати рекордсмен в двух странах - в Украине, и на своей родине - в Индии.

Видео: Собака из Киева объездила полмира (ТСН)

Ранее мы публиковали видео чудесного спасения коровы, которую вытащили из глубокой ямы тринадцать спасателей.

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