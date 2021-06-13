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Собака з Києва проїхала 30 країн і 116 міст: мила історія врятованого цуценяти

Автор: Світлана Мащенко

Собака з Києва на прізвисько Чапаті об'їздила півсвіту разом зі своїми господарями. Тепер тварина офіційно стала найбільш подорожуючим домашнім годованцем України - її внесли Національний реєстр рекордів і урочисто вручили диплом.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Чапаті скористалася 16-ма видами транспорту під час своїх подорожей. Вона відвідала 30 країн Азії та Європи, побувала в 116 містах.

У собаки навіть є своя сторінка в соцмережах, де господарі гордо розповідають про пригоди годованця. Але колись все було інакше. Євгенія і Христина побачили бездомне цуценя під час подорожі по Індії. На ній не було живого місця через лишаї і блохи. Цуценя вилікували, виходили і полюбили всім серцем.

Фото: Чапаті подорожує разом з господарями (facebook.com/travelingchapati)

Собаку назвали на честь індійського хліба чапаті. Разом з господарями вона подолала 55 тисяч кілометрів, побувала на 11 морях, 14 островах.

Щоб без проблем перетинати кордони, Чапаті потрібна ціла коробка з документами. У собаки є паспорт, щеплення, а також чіп, вшитий під шкіру.

Сторінкою Чапаті в соцмережах господарі привертають увагу до проблеми безпритульних тварин.

Чапаті рекордсмен у двох країнах - в Україні, і на своїй батьківщині - в Індії.

Відео: Собака з Києва об'їздила півсвіту (ТСН)

Раніше ми публікували відео чудесного порятунку корови, яку витягли з глибокої ями тринадцять рятувальників.

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