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Снятый в Киеве видеоклип признан одним из лучших в мире: о чем нашумевшее видео

Новина українською →
Киев, Воскресенье 08 августа 2021 11:39
Снятый в Киеве видеоклип признан одним из лучших в мире: о чем нашумевшее видео Скрин из видео: Снятый в Киеве видеоклип признан одним из лучших в мире
Автор: Светлана Мащенко

Клип снятый в Киеве в 2016-м году признан одним из лучших в мире. Видеоработа заняла двадцатое место в топ-сотне издания Rolling Stone.

О чем нашумевшее видео - читайте ниже в нашем материале.

Собственно, в видео фигурирует Украинский дом (Международный конгресс-центр), расположенный в самом центре столицы.

Этот пятиэтажный многофункциональный комплекс, специализирующийся на организации и проведении выставок, конгрессов, форумов, на Европейской площади, использовали в 2016-м году для съемок видеоклипа на песню Nobody Speak DJ Shadow и Run the Jewels.

Интересно, что над видеорядом работали, как американские и украинские ребята, включая Radioaktive Film.

Все действие происходит в здании Украинского дома, где актеры изображают международных политиков, что заседают на саммите в стиле Организации Объединенных Наций. Словесная перепалка между ними заканчивается грандиозной бойней

Люди в костюмах прыгают на столах, устраивают кулачные бои, в кадре появляется бегающий поросенок.

"Мы хотели сделать позитивное, жизнеутверждающее видео, которое запечатлело бы политиков в их лучшие годы на выборах... Вместо этого мы получили это", - прокомментировал видеоряд DJ Shadow.

DJ Shadow - Nobody Speak feat. Run The Jewels

Ранее мы писали, что новый клип Светланы Лободы с Ксенией Собчак и Лолитой Милявской пошел на рекорд дизлайков.

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