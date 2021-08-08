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Знятий у Києві відеокліп визнаний одним з найкращих у світі: про що гучне відео

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Київ, Неділя 08 серпня 2021 11:39
Знятий у Києві відеокліп визнаний одним з найкращих у світі: про що гучне відео Скрін з відео: знятий у Києві відеокліп визнаний одним з найкращих у світі
Автор: Світлана Мащенко

Кліп знятий в Києві в 2016-му році визнаний одним з найкращих у світі. Відеоробота посіла двадцяте місце в топ-сотні видання Rolling Stone.

Про що гучне відео - читайте нижче в нашому матеріалі.

Власне, у відео фігурує Український дім (Міжнародний конгрес-центр), розташований у самому центрі столиці.

Цей п'ятиповерховий багатофункціональний комплекс, що спеціалізується на організації та проведенні виставок, конгресів, форумів, на Європейській площі, використовували в 2016-му році для зйомок відеокліпу на пісню Nobody Speak DJ Shadow і Run The Jewels.

Цікаво, що над відеорядом працювали, як американські та українські творці, включаючи Radioaktive Film.

Вся дія відбувається в будівлі Українського дому, де актори зображують міжнародних політиків, що засідають на саміті в стилі організації Об'єднаних Націй. Словесна перепалка між ними закінчується грандіозною бійнею

Люди в костюмах стрибають на столах, влаштовують кулачні бої, в кадрі з'являється бігаюче порося.

"Ми хотіли зробити позитивне, життєствердне відео, яке відобразило б політиків в їх кращі роки на виборах... Замість цього ми отримали це", - прокоментував відеоряд DJ Shadow.

DJ Shadow - Nobody Speak feat. Run The Jewels

Раніше ми писали, що новий кліп Світлани Лободи з Ксенією Собчак і Лолітою Мілявською пішов на рекорд дизлайків.

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