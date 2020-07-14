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Как снизить тягу к сладкому: специалисты нашли решение

Вторник 14 июля 2020 22:02
Как снизить тягу к сладкому: специалисты нашли решение
Ученые нашли способ борьбы с тягой к сладкому (Фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Ученые сделали прорыв и нашли способ, как победить тягу человека к сладким продуктам

Ученые обнаружили нейроны головного мозга, которые отвечают за желание человека съесть что-то сладкое. После невероятного открытия американские специалисты начали работать над препаратом, который будет иметь воздействие на эти нейроны головного мозга.

Исследователи из США изучили фактор роста фибробластов FGF21, эндокринного гормона, который контролирует регуляцию энергетического баланса в организме человека. Более ранние исследования показали, что этот гормон производится в печени в ответ на употребление сахара и существенно влияет на чувствительность клеток к инсулину. Об этом пишет "24 канал".

Дальнейшие опыты показали, что белок меняет активность нейронов в вентрально-медиальной части гипоталамуса. Именно в той части мозга человека, которая отвечает за жизненно важные функции: терморегуляцию, сон, пищевое и половое поведение.

Выяснилось, что рецепторы для FGF21 находятся на поверхности глутаматергических нейронов гипоталамуса. Белок с ними связывается и повышается чувствительность клеток к глюкозе и это существенно ослабляет желание отведать сладкой пищи.

Результаты исследования ученые приняли за основу для создания препаратов-аналогов FGF21, чтобы создать лекарство, которое поможет человеку контролировать тягу к сладостям.

Подобные препараты уже активно используются в мире для лечения диабета и ожирения.

Напомним, ранее мы писали о том, что специалисты назвали продукты, которые категорически нельзя употреблять вместе с чаем.

А также рассказывали о том, что диетолог рассказала, как без труда сократить количество сладкого в рационе.

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