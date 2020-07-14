Як знизити потяг до солодкого: фахівці знайшли рішення

Вчені знайшли спосіб боротьби з потягом до солодкого (Фото: pixabay.com)

Вчені зробили прорив і знайшли спосіб, як перемогти потяг людини до солодких продуктів

Вчені виявили нейрони головного мозку, які відповідають за бажання людини з'їсти щось солодке. Після неймовірного відкриття американські фахівці почали працювати над препаратом, який буде мати вплив на ці нейрони головного мозку.

Дослідники з США вивчили фактор росту фібробластів FGF21, ендокринного гормону, який контролює регулювання енергетичного балансу в організмі людини. Більш ранні дослідження показали, що цей гормон виробляється в печінці у відповідь на вживання цукру та істотно впливає на чутливість клітин до інсуліну. Про це пише "24 канал".

Подальші досліди показали, що білок змінює активність нейронів у вентрально-медіальній частині гіпоталамуса. Саме в тій частині мозку, яка відповідає за життєво важливі функції: терморегуляцію, сон, харчову та статеву поведінку.

З'ясувалося, що рецептори для FGF21 знаходяться на поверхні глутаматергічних нейронів гіпоталамуса. Білок з ними пов'язується і підвищується чутливість клітин до глюкози й це істотно послаблює бажання скуштувати солодкої їжі.

Результати дослідження вчені взяли за основу для створення препаратів-аналогів FGF21, щоб створити ліки, які допоможуть людині контролювати тягу до солодощів.

Подібні препарати вже активно використовуються у світі для лікування діабету та ожиріння.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фахівці назвали продукти, які категорично не можна вживати разом з чаєм.

А також розповідали про те, що дієтолог розповіла, як без праці скоротити кількість солодкого в раціоні.