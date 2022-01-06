Як знизити потяг до солодкого: їжте цей продукт кожного ранку

Дієтологи з Америки назвали продукт, який допомагає людям, що дотримуються дієти, впоратися з потягом до солодкого протягом дня.

Так, експерти кажуть, що найкраще у боротьбі з бажанням з'їсти щось солодке допоможе сніданок із вівсяної каші.

За словами дієтологині Трісти Бест, багато традиційних продуктів для сніданку на зразок пластівців з молоком або випічки, що продається в кафе, може збільшити денне споживання цукру.

До того ж сніданок із солодких пластівців з молоком швидко вгамує голод, але ви незабаром знову зголоднієте і будете вгамовувати голод великою кількістю вуглеводів і цукру.

Вівсяна каша знижує потяг до солодкого (pixabay)

Лікарка Ліза Янг сказала, що найкращим способом боротися з потягом до солодкого є щоденне вживання вівсяної каші на сніданок. Все тому, що у каші міститься клітковина, яка корисна та допомагає підтримувати в нормі рівень цукру. Також вона знижує потяг до солодкого.

Окрім того, зайві білки та жири можуть послабити бажання з'їсти щось солодке, тому варто додати у вівсянку нежирне молоко, насіння льону та ягоди.