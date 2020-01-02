Снизить градус напряжения: знаки Зодиака, которым грозят неприятности в любви

Гороскоп на январь 2020 (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи назвали знаки Зодиака, у которых возникнут проблемы в любовной сфере

Гороскоп на 2020 год гласит, что первый месяц года станет очень нестабильным в любовной сфере и некоторые знаки Зодиака окажутся в зоне риска расставаний с близким человеком. Астрологи дали советы о том, как избежать конфликтов и возродить былые чувства к партнеру.

Телец

В январе 2020 Тельцы начнут категорически протестовать на попытки партнера провести время не с ними. Они будут подвергать критике желания партнера заняться своими делами или что-то скрыть. Ближе к середине месяца недовольство партнером утихнет, но останутся шрамы. Чтобы избежать ссор стоит снизить градус напряжения и попытаться понять партнера.

Близнецы

У представителей этого знака в январе возникнет угроза разрыва отношений. Возможно, партнеры пресытились друг другом или в их разговорах или откровениях было что-то такое, что дало толчок для изменений не сразу. Никакие перемены не смогут развеять скуку или снова зажечь огонь остывших чувств.

Скорпион

Январь принесет Скорпионам ссоры на почве ревности и финансового положения. Могут звучать упреки в отсутствии внимания и разности целей. Астрологи считают, что свести негатив к минимуму поможет уступчивость и внимание к желаниям и потребностям любимого человека.

Стрелец

Первый месяц года станет месяцем серьезных перемен в жизни Стрельца. Постоянное времяпровождение с близким человеком чревато проявлением неприятных черт характера и взаимным отторжением. Чтобы не утонуть в море мелких придирок, астрологи советуют проводить периодически время порознь с партнером.