Астролог назвал главных везунчиков января 2020: жизнь изменится навсегда

Гороскоп 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Гороскоп на январь 2020 от Павла Глобы - каким знакам Зодиака повезет в январе

Гороскоп 2020 сулит некоторым знакам Зодиака потрясающий период в январе. Первый месяц нового года принесет для троих представителей зодиакального круга финансовую прибыль, карьерный взлет, а также романтические приключения. Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которые в январе смогут круто перевернуть свою жизнь.

Тельцы

Энергия Тельцов будет бить ключом в январе 2020, уверен Павел Глоба. Благодаря этому они смогут преуспеть буквально в всем: в финансах, карьере, творчестве, личной жизни. Астролог рекомендует "брать быка за рога" и использовать этот месяц для решения наиважнейших жизненных задач и принятия ключевых решений. А в конце месяца возрастет сексуальность Тельца, что привлечет внимание противоположного пола.

Весы

Весы в январе преуспеют во всех делах, связанных с деньгами. Астролог уверен, что представителей этого знака ждут успешные переговоры, повышение, а также премии от начальства. Финансовые итоги месяца очень порадуют Весы, и в феврале-марте они смогут отправиться на отдых в теплые края. Но из-за загруженности на работе может пошатнуться здоровье. Павел Глоба рекомендует не игнорировать сигналы организма, иначе придется спустить весь заработок на лекарства.

Скорпионы

Смелость и самоуверенность - качества, которые пригодятся Скорпиону в январе. Представителей знака ожидает много предложений по работе, в любви, в творчестве. Не нужно уходить в тень. Астролог советует использовать звездный час для демонстрации лучших качеств, и при этом выбирать лучшее и для себя. Если выдастся шанс изменить работу или уйти от непорядочного партнера - его стоит использовать на все 100%.