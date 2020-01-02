Знизити градус напруги: знаки Зодіаку, яким загрожують неприємності в коханні

Гороскоп на січень 2020 (Колаж РБК-Україна)

Астрологи назвали знаки Зодіаку, у яких виникнуть проблеми в любовній сфері

Гороскоп на 2020 рік свідчить, що перший місяць року стане дуже нестабільним в любовній сфері і деякі знаки Зодіаку опиняться в зоні ризику розлуки з близькою людиною. Астрологи дали поради про те, як уникнути конфліктів і відродити колишні почуття до партнера.

Телець

У січні 2020 Тельці почнуть категорично протестувати на спроби партнера провести час не з ними. Вони будуть піддавати критиці бажання партнера зайнятися своїми справами або щось приховати. Ближче до середини місяця невдоволення партнером вщухне, але залишаться шрами. Щоб уникнути сварок варто знизити градус напруги і спробувати зрозуміти партнера.

Близнюки

У представників цього знака в січні виникне загроза розриву відносин. Можливо, партнери переситилися один з одним або в їх розмовах або одкровеннях було щось таке, що дало поштовх до змін не відразу. Ніякі зміни не зможуть розвіяти нудьгу або знову запалити вогонь колишніх почуттів.

Скорпіон

Січень принесе Скорпіонам сварки на ґрунті ревнощів і фінансового становища. Можуть лунати закиди у відсутності уваги і різниці цілей. Астрологи вважають, що звести негатив до мінімуму допоможе поступливість і увага до бажань і потреб коханої людини.

Стрілець

Перший місяць року стане місяцем серйозних змін в житті Стрільця. Постійне проведення часу з близькою людиною загрожує проявом неприємних рис характеру і взаємним відторгненням. Щоб не потонути в морі дрібних причіпок, астрологи радять проводити періодично час нарізно з партнером.