Снимите их! Врач рассказала, почему украшения на детях не такие уж и безопасны

Какие негативные последствия может сделать бижутерия

Аллергия

Приблизительно четверть населения имеет контактную аллергию на определенные металлы, особенно на никель. Никель часто используется в ювелирных изделиях (даже в золотых изделиях) и может вызвать сыпь, трещины, покраснение, шелушение кожи. Это состояние называют аллергическим контактным дерматитом, чтобы его не было - стоит избегать влияния провоцирующего аллергена.



Токсичные металлы

Интересно, что большинство партий отозванных детских украшений вызвано высоким содержанием тяжелых металлов, в том числе свинца, сурмы, кадмия и бария. Влияние тяжелых металлов на организм развивающегося ребенка может быть отрицательным (канцерогены, задержка развития и др.).

Мелкие детали

Большинство ювелирных изделий имеют небольшие детали, такие как подвески, цепочки и застежки. Они могут порваться, ребенок может запихнуть себе в уши, нос, вдохнуть или проглотить. Цепочки могут извращаться, сжимать, зацепиться и резко дернуть ребенка. Серьги могут зацепиться и надорвать кожу. Все это может привести к удушению и травматизации.

Царапины

Любые украшения могут поцарапать ребенка. Ломаясь от падения или ушиба, они могут рассечь кожу.

Магнит

У разных ювелирных изделий, предназначенных для детей, используются магнитные застежки, чтобы детям было легче одевать или снимать их. Надо учитывать, что украшения бьются, и иногда детям удается проглотить магниты. Это может быть смертельно опасным, если проглотить более одного магнита.

Маленькие батарейки

Детям очень нравятся мигающая бижутерия. Однако внутри заложены крохотные кнопочные батарейки, которые могут нанести вред телу ребенка, если их проглотить.

Грабители

Когда дети носят дорогие украшения, считайте, что они могут стать жертвой грабителя. Это больше касается старших детей, которые могут гулять без присмотра родителей.

Если вы все же решили купить ребенку украшения, то следуйте этим правилам.

Важные нюансы

Сведите к минимуму покупку дешевых металлических украшений, изготовленных в Китае. Эти предметы часто содержат наибольшее количество токсичных металлов. Вы можете проверить, не отозван ли товар из продажи здесь.

Поощряйте детей часто мыть руки после ношения или работы с дешёвыми украшениями.

Просмотрите ящики с игрушками и ювелирными изделиями, чтобы найти старые вещи, которые могут представлять угрозу (быть поломаны и т.п.).

Держите вашу бижутерию подальше от детей в закрытом контейнере. Дети могут найти ее и играя, проглотить и другое.

Следите за тем, чтобы батарейки всегда были надежно закреплены, и никогда не оставляйте ребенка без присмотра, если он одет в украшения с подсветкой. Старайтесь вообще избегать бижутерии с мельчайшими батарейками.

Держите ребенка в поле зрения, когда он играет украшениями, особенно с батарейками.

Снимайте украшения, когда ребенок идет спать.

Также проследите, чтобы у ребенка не было металлических украшений, когда есть сильная жара или солнце, они могут нагреваться и обжигать кожу.

Не кладите мелкие крестики или обереги в детскую люльку или коляску.

Проговаривайте с ребенком, что мелкие предметы нельзя брать в рот, учите правилам безопасности.

Избегайте воздействия металлических украшений, если они вызывают изменения кожи. Обратитесь к врачу, чтобы определить аллерген и вы могли избегать этого вещества в быту и другой бижутерии.

Предпочтите золотые и серебряные украшения, они содержат меньшее количество тяжелых металлов.