Зніміть їх! Лікар розповіла, чому прикраси на дітях не такі вже невинні

Які негативні наслідки може зробити біжутерія

Алергія

Приблизно чверть населення має контактну алергію на певні метали, особливо на нікель. Нікель часто використовується в ювелірних виробах (навіть в золотих виробах) і може викликати висип, тріщини, почервоніння, лущення шкіри. Цей стан називають алергічним контактним дерматитом, щоб його не було - варто уникати впливу провокуючого алергену.



Токсичні метали

Цікаво, що більшість партій відкликаних дитячих прикрас викликано високим вмістом важких металів, в тому числі свинцю, сурми, кадмію і барію. Вплив важких металів на організм дитини, що розвивається, може бути негативним (канцерогени, затримка розвитку та ін.).

Дрібні деталі

Більшість ювелірних виробів мають невеликі деталі, такі як підвіски, ланцюжки та застібки. Вони можуть порватися, дитина може запхати собі у вуха, ніс, вдихнути або проковтнути. Ланцюжки можуть перекручуватися, стискати, зачепитися і різко смикнути дитину. Сережки можуть зачепитися і надірвати шкіру. Все це може привести до удушення і травматизації.

Подряпини

Будь-які прикраси можуть подряпати дитину. Ламаючись від падіння або удару, вони можуть розсікти шкіру.

Магніт

У різних ювелірних виробів, призначених для дітей, використовуються магнітні застібки, щоб дітям було легше одягати або знімати їх. Треба враховувати, що прикраси б'ються, і іноді дітям вдається проковтнути магніти. Це може бути смертельно небезпечним, якщо проковтнути більше одного магніту.

Маленькі батарейки

Дітям дуже подобається миготлива біжутерія. Однак всередині закладені крихітні кнопкові батарейки, які можуть завдати шкоди тілу дитини, якщо їх проковтнути.

Грабіжник

Коли діти носять дорогі прикраси, вважайте, що вони можуть стати жертвою грабіжника. Це більше стосується старших дітей, які можуть гуляти без нагляду батьків.

Якщо ви все ж вирішили купити дитині прикраси, то дотримуйтесь цих правил.

Важливі нюанси

Зведіть до мінімуму покупку дешевих металевих прикрас, виготовлених в Китаї. Ці предмети часто містять найбільшу кількість токсичних металів. Ви можете перевірити, чи не відкликаний товар з продажу тут.

Заохочуйте дітей часто мити руки після носіння або роботи з дешевими прикрасами.

Перегляньте ящики з іграшками та ювелірними виробами, щоб знайти старі речі, які можуть становити загрозу (бути поламані і т. п.).

Тримайте вашу біжутерію подалі від дітей в закритому контейнері. Діти можуть знайти її і граючи, проковтнути і інше.

Стежте за тим, щоб батарейки завжди були надійно закріплені, і ніколи не залишайте дитину без нагляду, якщо вона одягнена в прикраси з підсвічуванням. Намагайтеся взагалі уникати біжутерії з найдрібнішими батарейками.

Тримайте дитину в полі зору, коли вона грає прикрасами, особливо з батарейками.

Знімайте прикраси, коли дитина йде спати.

Також простежте, щоб у дитини не було металевих прикрас, коли є сильна спека або сонце, вони можуть нагріватися та обпалювати шкіру.

Не кладіть дрібні хрестики або обереги в дитячу люльку або коляску.

Проговорюйте з дитиною, що дрібні предмети не можна брати в рот, вчіть правилам безпеки.

Уникайте впливу металевих прикрас, якщо вони викликають зміни шкіри. Зверніться до лікаря, щоб визначити алерген і ви могли уникати цієї речовини в побуті та іншої біжутерії.

Віддайте перевагу золотим та срібним прикрасам, вони містять меншу кількість важких металів.