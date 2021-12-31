Снимите это немедленно! Какие елочные игрушки могут принести неприятности

Некоторые новогодние игрушки могут иметь негативную энергетику и их присутствие на новогодней елке сулит неудачи и неприятности в новом году.

Разбитые или испорченные игрушки

Игрушки со сколами, трещинами или надбитые лучше на елку не вешать. Они могут быть вам дороги или это семейная реликвия, но лучше всего их выбросить. Такие игрушки притягивают неудачи и проблемы в семью.

Не пытайтесь склеить такие игрушки или починить – позитивная энергетика такого украшения уже не вернется.

Игрушки черного цвета

Черный цвет не подходит для новогодней елки, так как у него тяжелая энергетика. А еще он магнитом притягивает к себе негатив. Выбирайте яркие игрушки – красного, серебристого, белого, золотистого цвета.

Игрушки в виде животных

На елке может быть только один вид животного – символ года. 2022 год – год Тигра, поэтому всех остальных животных рекомендуется с елки убрать.

Иначе есть риск прогневить символ года, и она заберет удачу и благополучие. Это касается также оленей, птичек и котиков.

Матовые однотонные шары

Такие украшения на новогодней елке тоже нежелательны. Матовые однотонные шары имеют слабую энергетику, поэтому они пустые и не помогут вам привлечь удачу.

Выбирайте яркие шары, которые добавят праздничной атмосферы и создадут в доме позитивную энергетику.