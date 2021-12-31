ru ua
Пт, 31 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зніміть це негайно! Які ялинкові іграшки можуть принести неприємності

Новость на русском →
П'ятниця 31 грудня 2021 15:25
Зніміть це негайно! Які ялинкові іграшки можуть принести неприємності Фото: Ці іграшки не можна вішати на новорічну ялинку (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Деякі новорічні іграшки можуть мати негативну енергетику і їх присутність на новорічній ялинці обіцяє невдачі та неприємності в новому році.

Які іграшки варто прибрати з новорічної ялинки, розповіли в матеріалі Radiotrek.

Розбиті або зіпсовані іграшки

Іграшки зі сколами, тріщинами або надбиті краще на ялинку не вішати. Вони можуть бути вам дороги або це сімейна реліквія, але найкраще їх викинути. Такі іграшки притягують невдачі та проблеми в сім'ю.

Не намагайтеся склеїти такі іграшки або полагодити – позитивна енергетика такої прикраси вже не повернеться.

Іграшки чорного кольору

Чорний колір не підходить для новорічної ялинки, оскільки у нього важка енергетика. А ще він магнітом притягує до себе негатив. Вибирайте яскраві іграшки - червоного, сріблястого, білого, золотистого кольору.

Іграшки у вигляді тварин

На ялинці може бути тільки один вид тварини – символ року. 2022 рік - Рік Тигра, тому всіх інших тварин рекомендується з ялинки прибрати.

Інакше є ризик прогнівити символ року, і він забере удачу і благополуччя. Це стосується також оленів, пташок і котиків.

Матові однотонні кулі

Такі прикраси на новорічній ялинці теж небажані. Матові однотонні кулі мають слабку енергетику, тому вони порожні й не допоможуть вам залучити удачу.

Вибирайте яскраві кулі, які додадуть святкової атмосфери та створять в будинку позитивну енергетику.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які подарунки під новорічну ялинку можна купити в останній момент і це точно сподобається вашим близьким.

А також розповідали про те, які бажання не можна загадувати під бій курантів в Новий Рік.

Читайте РБК-Україна в Google News
елка Новий рік
LITE
Каменських у сміливій сукні показала розкішне декольте і хвилюючі вигини: Потап здався
Каменських у сміливій сукні показала розкішне декольте і хвилюючі вигини: Потап здався