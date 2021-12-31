Зніміть це негайно! Які ялинкові іграшки можуть принести неприємності

Деякі новорічні іграшки можуть мати негативну енергетику і їх присутність на новорічній ялинці обіцяє невдачі та неприємності в новому році.

Які іграшки варто прибрати з новорічної ялинки, розповіли в матеріалі Radiotrek.

Розбиті або зіпсовані іграшки

Іграшки зі сколами, тріщинами або надбиті краще на ялинку не вішати. Вони можуть бути вам дороги або це сімейна реліквія, але найкраще їх викинути. Такі іграшки притягують невдачі та проблеми в сім'ю.

Не намагайтеся склеїти такі іграшки або полагодити – позитивна енергетика такої прикраси вже не повернеться.

Іграшки чорного кольору

Чорний колір не підходить для новорічної ялинки, оскільки у нього важка енергетика. А ще він магнітом притягує до себе негатив. Вибирайте яскраві іграшки - червоного, сріблястого, білого, золотистого кольору.

Іграшки у вигляді тварин

На ялинці може бути тільки один вид тварини – символ року. 2022 рік - Рік Тигра, тому всіх інших тварин рекомендується з ялинки прибрати.

Інакше є ризик прогнівити символ року, і він забере удачу і благополуччя. Це стосується також оленів, пташок і котиків.

Матові однотонні кулі

Такі прикраси на новорічній ялинці теж небажані. Матові однотонні кулі мають слабку енергетику, тому вони порожні й не допоможуть вам залучити удачу.

Вибирайте яскраві кулі, які додадуть святкової атмосфери та створять в будинку позитивну енергетику.