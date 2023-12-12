Снігурка в кокошнику і ведмеді. Під Києвом ялинку прикрасили картинками із російського мультика (фото)

У Коцюбинському, що під Києвом, новорічну ялинку прикрасили картинками із російського мультфільму "Маша і Ведмідь", а також зображеннями Діда Мороза і Снігурки. Через такий декор у мережі розгорівся справжній скандал - місцеві жителі і не тільки вони обурені "стилістикою" цьогорічної ялинки.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію колишньої головної редакторки сайту руху "Чесно" Ірини Федорів у Facebook.

Що відомо про скандальну ялинку

"Доводжу до вашого відома, що "консерви" Дубінського поставили в моїй громаді ось таку "йолку". І мені про це пишуть односельці і обурюються, яка бл@ть"Маша і Мєдвєді", яка "Снігурочка і Дєдушка Мороз"? Ви розумієте, що тільки люди, які не мають відчуття цінностей, можуть вгатити в 2023 році таку "йолку", - пише Федорів.

Вона також додає, що селищний голова Коцюбинського - депутат від "Слуги народу" Сергій Даніш. Це людина екс-мера Ірпеня Карплюка, який "засвітився" з АллатРою, яку нещодавно визнали проросійською організацією в Україні.

Також Федорів зазначає, що Даніш відомий проросійськими поглядами. На стрільбищах відмовився стріляти по імпровізованій мішені у вигляді Путіна. А його подруга і віп-агітаторка коригувальниця Алла Душкіна - втекла в Росію. А сам Даніш отримав орден від московських попів.

За словами Федорів, скандальний нардеп Дубінський відбирав "кращих" патріотів до органів місцевого самоврядування, щоб тут довкола столиці були його люди.

"Скільки ще треба часу, щоб вирішити питання з "консервами". Ви просто скажіть, чим допомогти, щоб органи місцевого самоврядування у стратегічній області, яка оточує Київ, де є урядовий квартал не мала таких людей в системі самоврядування", - написала Федорів.

Ось так виглядала ялинка у Коцюбинському (фото: Facebook/Iryna Fedoriv)

Яка позиція голови Коцюбинського

Після оприлюднення фото ялинки у соцмережах мер Коцюбинського Даніш пояснив, що цей декор використовували протягом 4-х останніх років. Тож з бюджету на прикрашання не витратили ні копійки.

А зображення Маші варто сприймати просто, як якоїсь дівчинки. А от Дід Мороз, за словами Даніша, - це насправді Святий Миколай. Проте очільник Коцюбинського дав таки розпорядження, щоб цей декор прибрали, бо начебто вже в суспільстві почали "роздувати зраду".

Додамо, що пізніше у мережі з'явилось фото, де картинки із російського мультика прибрали з ялинки.

Яка реакція українців на "йолку" у Коцюбинському

Під публікацією Федорів багато українців залишили обурливі коментарі. Усі погоджуються, що такий декор на ялинці - не припустимий.

Що пишуть українці під постом: