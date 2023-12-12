Снегурочка в кокошнике и медведи. Под Киевом елку украсили картинками из российского мультика (фото)

В Коцюбинском, что под Киевом, новогоднюю елку украсили картинками из российского мультфильма "Маша и Медведь", а также изображениями Деда Мороза и Снегурочки. Из-за такого декора в сети разгорелся настоящий скандал - местные жители и не только они возмущены "стилистикой" елки.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию бывшего главного редактора сайта движения "Чесно" Ирины Федорив в Facebook.

Что известно о скандальной елке

"Довожу до вашего сведения, что "консервы" Дубинского поставили в моей громаде вот такую елку. И мне об этом пишут односельчане и возмущаются, какая бл@ть"Маша и Медведи", какая "Снегурочка и Дедушка Мороз"? Вы понимаете, что только люди, не имеющие ощущения ценностей, могут сделать в 2023 году такую елку, - пишет Федорив.

Она также добавляет, что глава сельского совета Коцюбинского - депутат от "Слуги народа" Сергей Даниш. Это человек экс-мэра Ирпеня Карплюка, что "засветился" с АллатРой, которая недавно признанна пророссийской организацией в Украине.

Также Федорив отмечает, что Даниш известный проросийскими взглядами. На стрельбищах он отказался стрелять по импровизированной мишени в виде Путина. А его подруга и вип-агитатор корректировщица Алла Душкина - сбежала в Россию. А сам Даниш получил орден от московских попов.

По словам Федоров, скандальный нардеп Дубинский отбирал "лучших" патриотов в органы местного самоуправления, чтобы вокруг столицы были его люди.

"Сколько еще нужно времени, чтобы решить вопрос с "консервами". Вы просто скажите, чем помочь, чтобы органы местного самоуправления в стратегической области, которая окружает Киев, где есть правительственный квартал, не имела таких людей в системе самоуправления", - написала Федорив.

Вот так выглядела елка в Коцюбинском (фото: Facebook/Iryna Fedoriv)

Какая позиция главы сельского совета Коцюбинского

После обнародования фото елки в соцсетях глава сельского совета Коцюбинского Даниш объяснил, что этот декор использовался в течение 4 последних лет. Так что из бюджета на украшение не потратили ни копейки.

А изображение Маши следует воспринимать просто, как какой-нибудь девочки. А вот Дед Мороз, по словам Даниша, - это на самом деле Святой Николай. Однако глава Коцюбинского дал распоряжение, чтобы этот декор убрали, потому что вроде бы как уже в обществе начали "раздувати зраду".

Позже в сети появилось фото, где картинки из российского мультика убрали из елки.

Какая реакция украинцев на "елку" в Коцюбинском

Под публикацией Федорив много украинцев оставили возмутительные комментарии. Все соглашаются, что такой декор на елке - не допустим.

Что пишут украинцы под постом: