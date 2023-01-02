Снігопади та сильні морози: синоптики назвали дату різкого похолодання

Вже з 4 січня в Україні суттєво зіпсується погода. За прогнозом народного синоптика Стаса Щедріна, температура впаде до +1+5 градусів, підуть дощі та місцями з мокрим снігом.

"З 3 січня по всій країні очікується різке похолодання до +1+5 градусів та пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом", - прогнозує Щедрін.

Карта погоди в Україні

Він додав, що суттєвіше похолодання прийде після 6 січня.

"З 6 числа температура повітря дуже суттєво впаде у північно-східних областях, вночі аж до -17 -20 градусів. На заході України буде трохи тепліше, до -10 -13 градусів, на решті території температура коливатиметься в межах -10 -16 градусів", - розповів народний синоптик.

Крім того, Щедрін прогнозує сильні снігопади та хуртовини після 6 січня.

Раніше про похолодання після 4-5 січня попередила синоптик Наталка Діденко. Вона прогнозує зниження температури, а з 5 січня - опади.

Український гідрометцентр прогнозує погіршення погодних умов з 4-5 січня по всій Україні. Сильні опади накриють північні та східні області - сніг, мокрий сніг та сніг з дощем.

Карта погоди в Україні на 5 січня

6 січня сніг очікується на сході країни, а нічна температура опускатиметься до -1 -3 градусів - по всій території України.

Карта погоди в Україні на 6 січня

7 січня сильний сніг йтиме у всіх областях, окрім Харківської, Донецької та Луганської. Температура повітря різко опуститься вниз і подекуди морози досягнуть -14 -16 градусів.

Карта погоди в Україні на 7 січня