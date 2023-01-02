Снегопады и сильные морозы: синоптики назвали дату резкого похолодания

Уже с 4 января в Украине существенно испортится погода. По прогнозу народного синоптика Стаса Щедрина, температура упадет до +1 +5 градусов, пойдут дожди и местами с мок4рым снегом.

"С 3 января по всей стране ожидается резкое похолодание до +1 +5 градусов и пройдут дожди, местами с мокрым снегом", - прогнозирует Щедрин.

Карта погоды в Украине

Он добавил, что более существенное похолодание придет после 6 января.

"С 6 числа температура воздуха очень существенно упадет в северо-восточных областях, ночью аж до -17 -20 градусов. На западе Украины будет немного теплее, до -10 -13 градусов, на остальной территории температура будет колебаться в пределах -10 -16 градусов", - рассказал народный синоптик.

Кроме того, Щедрин прогнозирует сильные снегопады и метели после 6 января.

Ранее о похолодании после 4-5 января предупредила синоптик Наталка Диденко. Она прогнозирует снижение температуры, а с 5 января - осадки.

Украинский гидрометцентр прогнозирует ухудшение погодных условий с 4-5 января по всей Украине. Сильные осадки накроют северные и восточные области - снег, мокрый снег и снег с дождем.

Карта погоды в Украине на 5 января

6 января снег ожидается на востоке страны, а ночная температура начнет опускаться до -1 -3 градусов - по все территории Украины.

Карта погоды в Украине на 6 января

7 января сильный снег будет идти по всем областям, кроме Харьковской, Донецкой и Луганской. Температура воздуха резко опустится вниз и местами морозы достигнут -14 -16 градусов.

Карта погоды в Украине на 7 января