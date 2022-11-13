Снігопади і морози до -15: синоптики оновили прогноз на грудень 2022

Коли настане справжня зима?

За прогнозом Владислава Білика, начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру, як правило в Україні метеорологічна зима розпочинається у першій декаді грудня. Цього варто очікувати й поточного року.

Метеорологічна зима означає стійке зниження середньодобової температури нижче 0 градусів. Це стосується, переважно, північних та західних регіонів країни, оскільки були роки, коли на півдні України за температурними показниками зими не було. Не виключено, що і цьогоріч у приморських регіонах метеорологічна зима взагалі може не настати.

Чи буде грудень холодним?

За словами Білика, зазвичай, найхолоднішим в Україні місяцем є лютий, а точніше - кінець січня - початок лютого. Грудень же, традиційно, найтепліший місяць зими.

Тим не менш, синоптики ресурсу Gismeteo (згідно з даними для Києва) прогнозують, що у грудні буде багато сніжних днів, інколи навіть з сильними опадами. А температура в середині місяця знижуватиметься до -10 вдень і до -15 вночі. Однак таке похолодання не буде тривалим, в цілому грудень очікується помірно прохолодним.

Скріншот: Прогноз на грудень для Києва (gismeteo.ua)

А от згідно з книгою народного синоптика Леоніда Горбаня, зима розпочнеться з невеликого морозу і в перші дні опади не очікуються. Приблизно із 6 грудня вдарять невеликі морози, можливий сніг.

Протримається така зима недовго. Вже 12-го числа почне тепліти, можливий сніг з дощем, мокрий сніг. Згодом настане відлига, однак до кінця грудня знову трохи похолодає. А от Новий 2023-й рік українці зустрічатимуть із мокрим снігом та відлигою.