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Сніг і морози ще повернуться? Синоптики дали остаточну відповідь

Чи повернуться сніг і морози? (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні все більше нагадує весняну, але на календарі - середина березня, тому ризик повернення похолодання все ще високий. Згадаймо хоча би 2013-й рік, коли в День рівнодення Київ завалило аномальним снігопадом.

Дізнайтеся нижче з матеріалу Styler, чи повернуться ще сніг та морози в Україну.

Середня температура вища за норму

Народний синоптик Станіслав Щедрін прогнозує, що у другій половині березня температура коливатиметься в межах +9...+11, а на заході країни повітря прогріватиметься до +10...+13. Опадів буде небагато, а сонця ставатиме все більше.

В кінці березня температура підвищиться, але й хмар стане більше. Згідно з прогнозом синоптика, різкі похолодання до кінця березня - малоймовірні.

В Укргідрометцентрі дають загальний прогноз, в якому зазначається, що середня місячна температура березня передбачається 2-7 градусів тепла, що на 2 градуси вище за норму.

Віра Балабух, завідувачка відділом прикладної метеорології та кліматології УкрГМІ ДСНС України та НАН України, прогнозує, що весна в цілому буде теплою.

Це пов'язано зі зміною клімату, зумовленою людською діяльністю, а також з таким процесом, як Ла-Нінья, що впливає на погоду багатьох регіонів, і України також.

Погодні карти не передбачають заморозків і снігу

Синоптичні карти ресурсу Gismeteo (на прикладі Києва) до кінця березня дають обнадійливий прогноз, в якому сніг не передбачається, втім, як і заморозки (навіть вночі). Температура передбачається +9... +15, але в кінці березня ймовірне незначне похолодання до +6... +8 градусів.

Скриншот: gismeteo.ua

Ресурс Meteoprog дає схожий прогноз на два останніх тижні березня.

Скриншот: meteoprog.com

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