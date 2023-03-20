Снег и морозы еще вернутся? Синоптики дали окончательный ответ

Погода в Украине все больше напоминает весеннюю, но на календаре - средина марта, поэтому риск возврата похолодания все еще высок. Вспомним хотя бы 2013-й год, когда в День равноденствия Киев завалило аномальным снегопадом.
Узнайте ниже из материала Styler, вернутся ли еще снег и морозы.
Народный синоптик Станислав Щедрин прогнозирует, что во второй половине марта температура будет колебаться в пределах +9...+11, а на западе страны воздух будет прогреваться до +10...+13. Осадков будет немного, а солнца будет становиться все больше.
В конце марта температура повысится, но и облаков станет больше. Согласно прогнозу синоптика, резкие похолодания до конца марта - маловероятны.
В Укргидрометцентре дают общий прогноз, в котором отмечается, что средняя месячная температура марта предполагается 2-7 градусов тепла, что на 2 градуса выше нормы.
Вера Балабух, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины, прогнозирует, что весна в целом будет теплой.
Это связано с изменением климата, обусловленным человеческой деятельностью, а также с таким процессом, как Ла-Нинья, влияющим на погоду многих регионов, и Украины.
Синоптические карты ресурса Gismeteo (на примере Киева) до конца марта дают обнадеживающий прогноз, в котором снег не предполагается, впрочем, как и заморозки (даже ночью). Температура предполагается +9...+15, но в конце марта вероятно незначительное похолодание до +6...+8 градусов.
Скриншот: gismeteo.ua
Ресурс Meteoprog дает схожий прогноз на две последние недели марта.
Скриншот: meteoprog.com
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