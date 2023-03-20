Сніг і морози ще повернуться? Синоптики дали остаточну відповідь
Погода в Україні все більше нагадує весняну, але на календарі - середина березня, тому ризик повернення похолодання все ще високий. Згадаймо хоча би 2013-й рік, коли в День рівнодення Київ завалило аномальним снігопадом.
Дізнайтеся нижче з матеріалу Styler, чи повернуться ще сніг та морози в Україну.
Середня температура вища за норму
Народний синоптик Станіслав Щедрін прогнозує, що у другій половині березня температура коливатиметься в межах +9...+11, а на заході країни повітря прогріватиметься до +10...+13. Опадів буде небагато, а сонця ставатиме все більше.
В кінці березня температура підвищиться, але й хмар стане більше. Згідно з прогнозом синоптика, різкі похолодання до кінця березня - малоймовірні.
В Укргідрометцентрі дають загальний прогноз, в якому зазначається, що середня місячна температура березня передбачається 2-7 градусів тепла, що на 2 градуси вище за норму.
Віра Балабух, завідувачка відділом прикладної метеорології та кліматології УкрГМІ ДСНС України та НАН України, прогнозує, що весна в цілому буде теплою.
Це пов'язано зі зміною клімату, зумовленою людською діяльністю, а також з таким процесом, як Ла-Нінья, що впливає на погоду багатьох регіонів, і України також.
Погодні карти не передбачають заморозків і снігу
Синоптичні карти ресурсу Gismeteo (на прикладі Києва) до кінця березня дають обнадійливий прогноз, в якому сніг не передбачається, втім, як і заморозки (навіть вночі). Температура передбачається +9... +15, але в кінці березня ймовірне незначне похолодання до +6... +8 градусів.
Скриншот: gismeteo.ua
Ресурс Meteoprog дає схожий прогноз на два останніх тижні березня.
Скриншот: meteoprog.com
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