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Снег и морозы еще вернутся? Синоптики дали окончательный ответ

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Понедельник 20 марта 2023 07:01
Снег и морозы еще вернутся? Синоптики дали окончательный ответ Вернутся ли снег и морозы? (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине все больше напоминает весеннюю, но на календаре - средина марта, поэтому риск возврата похолодания все еще высок. Вспомним хотя бы 2013-й год, когда в День равноденствия Киев завалило аномальным снегопадом.

Узнайте ниже из материала Styler, вернутся ли еще снег и морозы.

Средняя температура выше нормы

Народный синоптик Станислав Щедрин прогнозирует, что во второй половине марта температура будет колебаться в пределах +9...+11, а на западе страны воздух будет прогреваться до +10...+13. Осадков будет немного, а солнца будет становиться все больше.

В конце марта температура повысится, но и облаков станет больше. Согласно прогнозу синоптика, резкие похолодания до конца марта - маловероятны.

В Укргидрометцентре дают общий прогноз, в котором отмечается, что средняя месячная температура марта предполагается 2-7 градусов тепла, что на 2 градуса выше нормы.

Вера Балабух, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины, прогнозирует, что весна в целом будет теплой.

Это связано с изменением климата, обусловленным человеческой деятельностью, а также с таким процессом, как Ла-Нинья, влияющим на погоду многих регионов, и Украины.

Погодные карты не предусматривают заморозки и снег

Синоптические карты ресурса Gismeteo (на примере Киева) до конца марта дают обнадеживающий прогноз, в котором снег не предполагается, впрочем, как и заморозки (даже ночью). Температура предполагается +9...+15, но в конце марта вероятно незначительное похолодание до +6...+8 градусов.

Снег и морозы еще вернутся? Синоптики дали окончательный ответ

Скриншот: gismeteo.ua

Ресурс Meteoprog дает схожий прогноз на две последние недели марта.

Снег и морозы еще вернутся? Синоптики дали окончательный ответ

Скриншот: meteoprog.com

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