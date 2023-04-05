Снідати чи не снідати? Яким міфам про ранкову трапезу давно не варто вірити

Якщо поснідаєш – будеш здоровим?

Поїж зранку, бо шлунок болітиме", "Сніданок має бути поживним", "Сніданок пропускати не можна" - ці популярні поради, за результатами багатьох досліджень, не мають жодного сенсу. А часом бажання дотримуватись усіх цих рекомендацій може ще й нашкодити.

Вважається, що сніданок налаштовує шлунок на "робочий режим" вранці. І це правда лише частково. Збалансований сніданок вранці – гарна ідея. Така ж, як збалансований обід, вечеря та перекуси. Значення має не стільки час прийому їжі, як кількість калорій та їх розподіл протягом дня.

Говорити про обов'язковість сніданків почали після результатів досліджень на основі спостережень. Вони вказують на те, що люди, які починають ранок зі сніданку, мають менше проблем зі здоров'ям.

Однак дані на основі тільки таких спостережень не однозначні. Тому що не враховується той факт, що зазвичай регулярно снідають ті люди, які мають чіткий розпорядок дня. А ще вони зазвичай займаються щодня спортом і приділяють більше уваги своєму раціону та здоров'ю загалом.

Клінічні дослідження щодо впливу сніданків на індекс маси тіла показують, що немає достовірної різниці між тими, хто пропускає ранковий прийом їжі та тими, хто снідає регулярно.

Снідати вранці чи ні

Проте все це не говорить про те, що не потрібно снідати вранці. Це говорить лише про те, що слід бути уважними до свого організму та самопочуття. Якщо ви не відчуваєте голод вранці - не потрібно змушувати себе їсти вівсянку.

Якщо ви відчуваєте, що сніданок – це ваш ранковий ритуал і ви відчуваєте, що вам це дійсно потрібно – на здоров'я.

Важливо розуміти, що сніданок - це справді здорова звичка, яка сама собою не є чарівним щитом від усіх хвороб. А діє комплексно з іншими факторами: здоровим сном, достатньою фізичною активністю та іншими.