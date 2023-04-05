Завтракать или не завтракать? Каким мифам об утренней трапезе давно не стоит верить

Если позавтракаешь - будешь здоровым?

"Поешь утром, а то будет желудок болеть", "Завтрак должен быть питательным", "Завтрак пропускать нельзя" - эти популярные советы, по результатам многих исследований, не имеют никакого смысла. А порой желание придерживаться всех этих рекомендаций может еще и навредить.

Считается, что завтрак настраивает желудок на "рабочий режим" по утрам. И это правда лишь отчасти. Сбалансированный завтрак по утрам - хорошая идея. Такая же, как сбалансированный обед, ужин и перекусы. Значение имеет не столько время приема пищи, как количество калорий и их распределение в течение дня.

Говорить об обязательности завтраков начали после результатов исследований на основе наблюдений. Они указывают на то, что люди, которые начинают утро с завтрака, имею меньше проблем со здоровьем.

Однако данные на основе только лишь таких наблюдений не однозначны. Так как не учитывается тот факт, что обычно регулярно завтракают те люди, у которых есть четкий распорядок дня. А еще они обычно занимаются ежедневно спортом и уделяют больше внимания своему рациону и здоровью в целом.

Клинические исследования по поводу влияния завтраков на индекс массы тела показывают, что нет достоверной разницы между теми, кто пропускают утренний прием пищи и теми, кто завтракает регулярно.

Завтракать по утрам или нет

Однако все это не говорит о том, что не нужно завтракать по утрам. Это говорит лишь о том, что следует быть внимательными к своему организму и самочувствию. Если вы не чувствуете голод по утрам - не нужно заставлять себя есть овсянку.

Если вы чувствуете, что завтрак - это ваш утренний ритуал и вы чувствуете, что вам это действительно нужно - то на здоровье.

Важно понимать, что завтрак - это действительно здоровая привычка, которая сама по себе не является волшебным щитом от всех болезней. А действует комплексно с другими факторами: здоровым сном, достаточной физической активностью и другими.