Сніданок, що дає суперсилу: забудьте про печиво!

Багато хто вважає сніданок найважливішим прийомом їжі протягом дня, оскільки він забезпечує енергією, необхідною для початку дня. Однак багато людей вибирають нездорові варіанти, такі як печиво або солодкі пластівці, що може призвести до стрибків цукру і ви знову будете голодними.

Що треба їсти для енергії на цілий день, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Marca.

Чому печиво на сніданок не найкраща ідея?

Річ у тому, що печиво часто містить велику кількість рафінованого цукру, що може призвести до швидкого приросту енергії з подальшим різким падінням, залишаючи вас втомленими до полудня.

В печиві не вистачає основних поживних речовин, таких як білок, клітковина та корисні жири, які мають вирішальне значення для підтримки ситості та працездатності протягом дня.

Регулярне споживання обробленої та солодкої їжі може сприяти довгостроковим проблемам зі здоров’ям, таким як ожиріння, діабет 2 типу та серцево-судинні захворювання.

Що треба їсти на сніданок для енергії на весь день?

Протеїнові коктейлі

Багаті білками коктейлі можуть бути чудовим способом розпочати день. Ви можете змішати протеїновий порошок (наприклад, сироватковий або овочевий) зі свіжими фруктами та овочами для збалансованого сніданку.

Суперхарчові добавки

Продукти, що містять суперпродукти, такі як спіруліна, хлорела або мака, можуть запропонувати природний заряд енергії завдяки високому вмісту вітамінів і мінералів. Збагачений овес швидкого приготування: вибір вівса швидкого приготування, збагаченого білками та клітковиною, може бути здоровою альтернативою. Ви можете додати фрукти або горіхи, щоб підвищити його поживну цінність.

Здорові енергетичні батончики

Шукайте батончики, які містять натуральні інгредієнти, такі як горіхи, насіння та цільні зерна, без додавання цукру. Це може бути зручним варіантом, якщо вранці у вас мало часу.

Полівітамінні добавки

Гарні полівітаміни можуть допомогти покрити будь-які харчові недоліки та забезпечити додатковий заряд енергії на початку дня.

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