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Сніданок з лаваша за 5 хвилин: такої смакоти ви давно не куштували

Як приготувати сніданок з лаваша (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Сніданок з лаваша готувати дуже просто, а смакувати ним зранку неймовірно смачно і ситно. Що ще треба для правильного початку дня?

Рецептом поділилася кулінарка Alina FooDee.

Складники (на 2 порції):

  • Лаваш - 2 шт.
  • Яйце - 2 шт.
  • Ковбаса або м'ясо - 80-100 г
  • Сир - 60 г
  • Помідори чері - 5-6 шт.
  • Зелена цибуля

Покрокове приготування

Наріжте ковбасу і сир шматочками. Подрібніть зелену цибулю і наріжте помідори.

Розігрійте суху сковороду і викладіть на неї круглий лаваш. Вбийте по центру яйце і збийте його виделкою, розмістивши по лавашу.

Поперчіть, посоліть, викладіть зелену цибулю, ковбасу, сир і заверніть лаваш конвертиком.

Обсмажте хвилини 3-4 з одного боку, і пару хвилин з іншого.

Сухий лаваш можна злегка змастити водою, щоб він не ламався.

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