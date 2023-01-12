Завтрак из лаваша за 5 минут: такой вкуснятины вы давно не пробовали

Завтрак из лаваша готовить очень просто, а смаковать им с утра невероятно вкусно и сытно. Что еще нужно для правильного начала дня?
Рецептом поделилась кулинарк Alina FooDee.
Нарежьте колбасу и творог кусочками. Измельчите зеленый лук и нарежьте помидоры.
Разогрейте сухую сковороду и выложите на нее круглый лаваш. Вбейте по центру яйцо и взбейте его вилкой, разместив по лавашу.
Поперчите, посолите, выложите зеленый лук, колбасу, творог и заверните лаваш конвертиком.
Обжарьте минуты 3-4 с одной стороны и пару минут с другой.
Сухой лаваш можно слегка смазать водой, чтобы он не ломался.
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