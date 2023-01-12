Завтрак из лаваша за 5 минут: такой вкуснятины вы давно не пробовали

Составляющие (на 2 порции):

Лаваш – 2 шт.

Яйцо – 2 шт.

Колбаса или мясо – 80-100 г

Сыр – 60 г

Помидоры черри – 5-6 шт.

Зеленый лук

Пошаговое приготовление

Нарежьте колбасу и творог кусочками. Измельчите зеленый лук и нарежьте помидоры.

Разогрейте сухую сковороду и выложите на нее круглый лаваш. Вбейте по центру яйцо и взбейте его вилкой, разместив по лавашу.

Поперчите, посолите, выложите зеленый лук, колбасу, творог и заверните лаваш конвертиком.

Обжарьте минуты 3-4 с одной стороны и пару минут с другой.

Сухой лаваш можно слегка смазать водой, чтобы он не ломался.