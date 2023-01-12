Сніданок з лаваша за 5 хвилин: такої смакоти ви давно не куштували

Сніданок з лаваша готувати дуже просто, а смакувати ним зранку неймовірно смачно і ситно. Що ще треба для правильного початку дня?

Складники (на 2 порції):

Лаваш - 2 шт.

Яйце - 2 шт.

Ковбаса або м'ясо - 80-100 г

Сир - 60 г

Помідори чері - 5-6 шт.

Зелена цибуля

Покрокове приготування

Наріжте ковбасу і сир шматочками. Подрібніть зелену цибулю і наріжте помідори.

Розігрійте суху сковороду і викладіть на неї круглий лаваш. Вбийте по центру яйце і збийте його виделкою, розмістивши по лавашу.

Поперчіть, посоліть, викладіть зелену цибулю, ковбасу, сир і заверніть лаваш конвертиком.

Обсмажте хвилини 3-4 з одного боку, і пару хвилин з іншого.

Сухий лаваш можна злегка змастити водою, щоб він не ламався.