Сніданок з лаваша за 5 хвилин: такої смакоти ви давно не куштували
Як приготувати сніданок з лаваша (скриншот)
Сніданок з лаваша готувати дуже просто, а смакувати ним зранку неймовірно смачно і ситно. Що ще треба для правильного початку дня?
Рецептом поділилася кулінарка Alina FooDee.
Складники (на 2 порції):
- Лаваш - 2 шт.
- Яйце - 2 шт.
- Ковбаса або м'ясо - 80-100 г
- Сир - 60 г
- Помідори чері - 5-6 шт.
- Зелена цибуля
Покрокове приготування
Наріжте ковбасу і сир шматочками. Подрібніть зелену цибулю і наріжте помідори.
Розігрійте суху сковороду і викладіть на неї круглий лаваш. Вбийте по центру яйце і збийте його виделкою, розмістивши по лавашу.
Поперчіть, посоліть, викладіть зелену цибулю, ковбасу, сир і заверніть лаваш конвертиком.
Обсмажте хвилини 3-4 з одного боку, і пару хвилин з іншого.
Сухий лаваш можна злегка змастити водою, щоб він не ламався.
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