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Завтрак из лаваша за 5 минут: такой вкуснятины вы давно не пробовали

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Четверг 12 января 2023 08:30
Завтрак из лаваша за 5 минут: такой вкуснятины вы давно не пробовали Как приготовить завтрак из лаваша (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Завтрак из лаваша готовить очень просто, а смаковать им с утра невероятно вкусно и сытно. Что еще нужно для правильного начала дня?

Рецептом поделилась кулинарк Alina FooDee.

Составляющие (на 2 порции):

  • Лаваш – 2 шт.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Колбаса или мясо – 80-100 г
  • Сыр – 60 г
  • Помидоры черри – 5-6 шт.
  • Зеленый лук

Пошаговое приготовление

Нарежьте колбасу и творог кусочками. Измельчите зеленый лук и нарежьте помидоры.

Разогрейте сухую сковороду и выложите на нее круглый лаваш. Вбейте по центру яйцо и взбейте его вилкой, разместив по лавашу.

Поперчите, посолите, выложите зеленый лук, колбасу, творог и заверните лаваш конвертиком.

Обжарьте минуты 3-4 с одной стороны и пару минут с другой.

Сухой лаваш можно слегка смазать водой, чтобы он не ломался.

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