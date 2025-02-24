Сніданок для генія. Що їсти, щоб мозок працював на 100% вже зранку

Здоровий сніданок - запорука не тільки гарного самопочуття, але й активної роботи мозку протягом дня. Правильно підібрані продукти можуть покращити концентрацію, пам'ять та когнітивні функції.
Що з продуктів обрати на сніданок, щоб мозок плідно працював - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Білки
Яйця, грецький йогурт, сир, горіхи, насіння та бобові - чудові джерела білка, який відіграє ключову роль у синтезі нейротрансмітерів. Ці речовини відповідають за передачу нервових імпульсів між клітинами мозку, забезпечуючи його ефективну роботу.
Складні вуглеводи – енергія для розуму
Цільнозерновий хліб, вівсянка, фрукти та овочі - джерела складних вуглеводів, які забезпечують мозок енергією поступово та протягом тривалого часу. Вони допомагають підтримувати стабільний рівень цукру в крові, що є критично важливим для концентрації та уваги.
Жирні кислоти Омега-3 – для кращого кровообігу
Жирна риба (лосось, тунець, скумбрія), авокадо, лляне насіння та горіхи багаті на Омега-3 жирні кислоти, які покращують мозковий кровообіг, сприяють розвитку когнітивних функцій та захищають мозок від запалення.
Антиоксиданти - захист для клітин мозку
Ягоди (чорниця, малина, полуниця), темний шоколад та зелений чай містять антиоксиданти, які борються з вільними радикалами, захищаючи клітини мозку від пошкодження та сповільнюючи процеси старіння.
Вітаміни та мінерали - підтримка для мозку
Особливо важливі для роботи мозку вітаміни групи В, вітамін D, магній, цинк та залізо. Їх можна отримати з різноманітних продуктів, таких як овочі, фрукти, горіхи, насіння, м'ясо та молочні продукти.
Пропонуємо вам варіанти сніданків для кращої роботи мозку. Це можуть бути такі страви:
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В матеріалі використані такі джерела - Facebook-сторінка дієтолога Оксани Скиталінської, Facebook-сторінка дієтолога Олега Швеця, МОЗ, Nutrients.