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Сніданок за 5 хвилин: готуємо найсмачніші французькі тости

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Четвер 24 листопада 2022 07:35
Сніданок за 5 хвилин: готуємо найсмачніші французькі тости Скріншот: Як приготувати французькі тости
Автор: Світлана Мащенко

Французькі тости - улюблений багатьма сніданок, який можна приготувати буквально за п'ять хвилин.

Якщо ви досі не знаєте, як правильно їх готувати, читайте нижче рецепт від української кулінарки Alina FooDee.

Складники:

  • Батон або булочка - 7-8 шматочків
  • Яйце - 2 шт.
  • Молоко - 100-120 мл
  • Цукор - 1-2 ст. л.
  • Ванільний цукор - 10 г
  • Сіль - щіпка
  • Вершкове масло та рослинна олія

Покрокове приготування

Змішати яйця з молоком, цукром та ванільним цукром. Додати щіпку солі.

Занурити батон або булочку, залишити на 1 хвилину.

Обсмажити французькі тости до рум'яності з обох боків на суміші вершкового масла та олії.

Подавати із вершковим маслом, джемом або медом.

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