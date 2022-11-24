Сніданок за 5 хвилин: готуємо найсмачніші французькі тости
Скріншот: Як приготувати французькі тости
Французькі тости - улюблений багатьма сніданок, який можна приготувати буквально за п'ять хвилин.
Якщо ви досі не знаєте, як правильно їх готувати, читайте нижче рецепт від української кулінарки Alina FooDee.
Складники:
- Батон або булочка - 7-8 шматочків
- Яйце - 2 шт.
- Молоко - 100-120 мл
- Цукор - 1-2 ст. л.
- Ванільний цукор - 10 г
- Сіль - щіпка
- Вершкове масло та рослинна олія
Покрокове приготування
Змішати яйця з молоком, цукром та ванільним цукром. Додати щіпку солі.
Занурити батон або булочку, залишити на 1 хвилину.
Обсмажити французькі тости до рум'яності з обох боків на суміші вершкового масла та олії.
Подавати із вершковим маслом, джемом або медом.
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