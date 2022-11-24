Завтрак за 5 минут: готовим вкуснейшие французские тосты
Скриншот: Как приготовить французские тосты
Французские тосты – любимый многими завтрак, который можно приготовить буквально за пять минут.
Если вы не знаете, как правильно их готовить, читайте ниже рецепт от украинского кулинара Alina FooDee.
Составляющие:
- Батон или булочка – 7-8 кусочков
- Яйцо – 2 шт.
- Молоко – 100-120 мл
- Сахар – 1-2 ст. л.
- Ванильный сахар – 10 г
- Соль – щепотка
- Сливочное масло и растительное масло
Пошаговое приготовление
Смешать яйца с молоком, сахаром и ванильным сахаром. Добавить щепотку соли.
Окунуть батон или булочку, оставить на 1 минуту.
Обжарить французские тосты до румяности по бокам на смеси сливочного масла и масла.
Подавать со сливочным маслом, джемом или медом.
Раньше мы писали, как приготовить лимонный пирог за копейки.
Также читайте о сказочном яблочном пироге со вкусом детства.