Снежные зимы пропадут: главный синоптик Украины рассказал, как изменится климат

В Украине изменение климата предвещает малоснежные и теплые зимы уже в ближайшее время, и к новым погодным реалиям придется привыкать и приспосабливаться к ним.

Такой прогноз директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида озвучил для "Радио НВ".

В то же время главный метеоролог страны отметил, что в ближайшие 10 лет девять летних сезонов будут абсолютно теплыми, горячими и знойными.

"Относительно зим - аналогично. Какая-то одна зима может оказаться морозной и снежной, но это будет очень большое исключение", - сказал эксперт.

Также Кульбида заявил, что зимы в Украине будут с повышенным, против нормы, температурным режимом.

"Конечно, мы следим и отслеживаем, делаем соответствующие выводы о том, как изменился климат в Украине. И это касается каждого месяца и каждого года. Мы можем сегодня говорить о том, что средняя годовая температура воздуха в Украине повышается даже быстрее, чем глобальная, которую показывают мировые метеорологические центры", - сказал Кульбида.

При этом директор Укргидрометцентра обратил внимание, что наибольшее повышение температуры происходит именно в северных полярных регионах, и там оно просто катастрофическое, и далее на юг оно уменьшается.

Пока же синоптики обещают, что в Украине в июне уже с 4-5 числа градус будет повышаться и начнется потепление, но без дождей не обойдется.

Напомним, что Кульбида в интервью РБК-Украина рассказал о том, что южные районы Украины приближаются к греческому климату.

Ранее мы писали о том, что погода в июне готовит сюрпризы украинцам и принесет грозовые ливни и жару до +34 градусов.

Также недавно климатолог предупредила о погоде в Украине летом и посоветовала готовиться к засухе и шквалам.