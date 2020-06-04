Сніжні зими зникнуть: головний синоптик України розповів, як зміниться клімат

В Україні зміна клімату віщує малосніжні та теплі зими вже найближчим часом, і до нових погодних реалій доведеться звикати і пристосовуватися до них.

Такий прогноз директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда озвучив для "Радіо НВ".

Водночас головний метеоролог країни зазначив, що в найближчі 10 років дев'ять літніх сезонів будуть абсолютно теплими, холодними та спекотними.

"Щодо зим - аналогічно. Якась одна зима може виявитися морозною і сніжною, але це буде дуже велике виключення", - сказав експерт.

Також Кульбіда заявив, що зими в Україні будуть з підвищеним, проти норми, температурним режимом.

"Звичайно, ми стежимо і відстежуємо, робимо відповідні висновки стосовно того, як змінився клімат в Україні. І це стосується кожного місяця та кожного року. Ми можемо сьогодні говорити про те, що середня річна температура повітря в Україні підвищується навіть швидше, ніж глобальна, яку показують світові метеорологічні центри", - сказав Кульбіда.

При цьому директор Укргідрометцентру звернув увагу, що найбільше підвищення температури відбувається саме в північних полярних регіонах, і там воно просто катастрофічне, і далі на південь воно зменшується.

Поки ж синоптики обіцяють, що в Україні в червні вже з 4-5 числа градус буде підвищуватися і почнеться потепління, але без дощів не обійдеться.

Нагадаємо, що Кульбіда в інтерв'ю РБК-Україна розповів про те, що південні райони України наближаються до грецького клімату.

Раніше ми писали про те, що погода в червні готує сюрпризи українцям і принесе грозові зливи та спеку до +34 градусів.

Також нещодавно кліматолог попередила про погоду в Україні влітку і порадила готуватися до посухи та шквалів.