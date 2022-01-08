Снежинка в созвездии единорога: в NASA показали настоящее рождественское чудо

В объектив рентгеновской обсерватории попало рассеянное звездное скопление NGG 2264 в созвездии Единорога.

"Сегодня Чандра изучает скопление звезд в созвездии Единорога. Неподалеку на небе в звездообразующем облаке NGC 2264 видна группа молодых звезд, напоминающая рисунок снежинки. Ученые прозвали его "Скопление снежинок", - сказано в сообщении.

Впервые этот объект был открыт британским астрономом немецкого происхождения Фридрихом Вильгельмом Гершелем. Он увидел созвездие снежинок впервые января 1784 года.

Что такое скопление снежинок

Скопление снежинок или NGG 22 64 – это рассеянное звездное скопление, связанное с туманностью. Располагается это скопление в созвездии Единорога.

Находится это скопление на расстоянии 2400 -2600 световых лет от Земли. Свое название получила благодаря характерной форме.

Некоторые звезды в этом скоплении очень древние – синего цвета, а некоторые совсем молодые – они красного цвета.

Скопление взаимодействует с соседним газопылевым облаком, в котором оно было сформировано: звездный ветер и тепло медленно разрушают эти области звездообразования.

За все время существования объекта, который внесли в каталог, было сделано всего несколько уникальных фотографий.