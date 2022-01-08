Сніжинка в сузір'ї єдинорога: в NASA показали справжнє різдвяне диво

В об'єктив рентгенівської обсерваторії потрапило розсіяне зоряне скупчення NGG 2264 в сузір'ї єдинорога.

"Сьогодні Чандра вивчає скупчення зірок у сузір'ї Єдинорога. Неподалік на небі у зіркостворювальній хмарі NGC 2264 видно група молодих зірок, що нагадує малюнок сніжинки. Вчені прозвали його "скупчення сніжинок", - сказано в повідомленні.

Вперше цей об'єкт був відкритий британським астрономом німецького походження Фрідріхом Вільгельмом Гершелем. Він побачив сузір'я сніжинок вперше січня 1784 року.

Що таке скупчення сніжинок

Скупчення сніжинок або NGG 22 64 – це розсіяне зоряне скупчення, пов'язане з туманністю. Розташовується це скупчення в сузір'ї єдинорога.

Знаходиться це скупчення на відстані 2400 -2600 світлових років від Землі. Свою назву отримала завдяки характерній формі.

Деякі зірки в цьому скупченні дуже стародавні - синього кольору, а деякі зовсім молоді – вони червоного кольору.

Скупчення взаємодіє з сусіднім газопиловою хмарою, в якому воно було сформовано: зоряний вітер і тепло повільно руйнують ці області зореутворення.

За весь час існування об'єкта, який внесли в каталог, було зроблено всього кілька унікальних фотографій.