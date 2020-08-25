Снежана Егорова похвалила Лукашенко и неожиданно "наехала" на Зеленского

Снежана Егорова (фото: facebook.com/snezhana.egorova.9)

Телеведущая снова попала в скандал

Снежана Егорова раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского за то, что он нивелирует значение 9 мая, из-за чего данный праздник уже не является таким, каким он был раньше. При этом она похвалила Александра Лукашенко.

Егорова заявила, что Зеленский обещал остановить медицинскую реформу Уляны Супрун, но так этого и не сделал. Теперь в стране закрываются больницы, тубдиспансеры и из психиатрических больниц выпускают пациентов. Об этом она рассказала в своем стриме.

Снежана Егорова раскритиковала Зеленского и похвалила Лукашенко (видео: YouTube)

Телеведущая отметила, что испытывает глубокое уважение к действующему президенту Беларуси, несмотря на то, что его действия достаточно спорные.

"Можно было быть не таким жестким, можно было быть не таким упрямым, можно было быть как-то по честнее, но в любом случае Александр Лукашенко вложил свою жизнь в создание и процветание страны, которая находится у нас под боком", - заявила Егорова.

Она также подчеркнула, что пока что в Беларуси есть больницы, дороги и предприятия, которые работают. При этом она призвала Зеленского не давать оценки действиям более опытного Лукашенко.

Напомним, Снежана Егорова цинично оскорбила украинских воинов.

После этого Егорова пожаловалась на угрозы и попыталась оправдаться за свои слова.