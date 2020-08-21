Снежана Егорова цинично оскорбила украинских воинов: повылазили, рагули

Снежана Егорова цинично высказалась об украинских героях (коллаж РБК-Украина)

Снежана Егорова цинично высказалась про образ украинского современного героя

Известная украинская ведущая Снежана Егорова цинично оскорбила украинских военных, которые защищают нашу страну от оккупантов. Актриса попыталась высказаться на тему украинских героев после событий Майдана. Ее совсем не устраивает образ украинских защитников. Егорова сказала, что жизнь украинских бойцов ничего собой не представляет.

Отметим, что ведущая не стесняет себя в выражениях, называя бойцов "рагулями и селюками".

"Все что предлагается в последнее, постмайданное время, например, меня абсолютно не устраивает. Мне не нравятся эти герои, эти рагули, которые повылазили непонятно откуда. Селюки, которые разговаривают на суржике.И готовы свою жизнь положить... Свою жизнь, какую? Жизнь, которая собой ничего не представляет", - сказала Егорова в эфире программы "ПрямоTalck".

Егорова считает, что украинские воины никогда ни чему не учились.

"Они просто готовы пожертвовать своей жизнью. Да, это подвиг, возможно. Может быть, это высокая суицидальная готовность. Когда человек не видит перспектив в своей жизни и эта жизнь не представляет для него ценность", - сказала Егорова.

Также Егорова позволила себе сравнивать людей, жертвующих жизнью, с наркоманами, которые за дозу готовы "жизнь продать".

Снежана Егорова цинично оскорбила украинских бойцов

Высказывания Егоровой вызвали огромный резонанс в сети. В комментариях возмущенные украинцы не понимают, как такое можно говорить.

Нехай Мухарський в неї дітей відбере. Це якийсь жах.

"Селюки", ти рагулихо, на себе подивись. Думаю, їй це так не минеться

Ты скажи это в глаза нам. Пища, добыча и дичь... Мы туда шли не умирать, а УБИВАТЬ нечисть, подобных тебе антихристов!!!

Тобто: жіночка поставила усіх, і дійсно нікчемних людей (типу усіляких насильників, пияків, крадіїв), і людей, що можливо не знають мову досконало, чи не мають вищої освіти, проте бажають захищати свою країну та своє майбутнє, на один щабель і назвала їх тупими суїцидниками. Браво просто. Мені цікаво от, про учасників другої світової ця нікчема сказала б те саме? Шкода, що її придурошність не оцінили щедро раніше, під час розлучення, бо тепер от маємо.

Тобто людина, яка спілкується "суржиком", не може зробити жодного героїчного вчинку, окрім "суїциду". Ну рілі?! Щиро шкода було, коли Мухарський залишив з дітьми саму, а тепер все стало на свої місця - нахіба таке терпіти.

Как мы ранее писали, Снежана Егорова рассказала, дает ли Антин Мухарский деньги на детей.