Сніжана Єгорова похвалила Лукашенко і несподівано "наїхала" на Зеленського

Сніжана Єгорова (фото: facebook.com/snezhana.egorova.9)

Телеведуча знову потрапила в скандал

Сніжана Єгорова розкритикувала президента України Володимира Зеленського за те, що він нівелює значення 9 травня, через що це свято вже не є таким, яким воно було раніше. При цьому вона похвалила Олександра Лукашенка.

Єгорова заявила, що Зеленський обіцяв зупинити медичну реформу Уляни Супрун, але так цього і не зробив. Тепер у країні закриваються лікарні, тубдиспансери та з психіатричних лікарень випускають пацієнтів. Про це вона розповіла у своєму стрімі.

Сніжана Єгорова розкритикувала Зеленського і похвалила Лукашенко (відео: YouTube)

Телеведуча зазначила, що відчуває глибоку повагу до чинного президента Білорусі, всупереч тому, що його дії досить спірні.

"Можна було бути не таким жорстким, можна було бути не таким упертим, можна було бути якось чесніше, але в будь-якому випадку Олександр Лукашенко поклав своє життя у створення і процвітання країни, яка знаходиться у нас під боком", - заявила Єгорова.

Вона також підкреслила, що поки що в Білорусі є лікарні, дороги і підприємства, які працюють. При цьому вона закликала Зеленського не давати оцінки діям більш досвідченого Лукашенко.

Нагадаємо, Сніжана Єгорова цинічно образила українських воїнів.

Після цього Єгорова поскаржилася на загрози і спробувала виправдатися за свої слова.