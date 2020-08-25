ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Сніжана Єгорова похвалила Лукашенко і несподівано "наїхала" на Зеленського

Вівторок 25 серпня 2020 21:49
Сніжана Єгорова похвалила Лукашенко і несподівано "наїхала" на Зеленського
Сніжана Єгорова (фото: facebook.com/snezhana.egorova.9)
Автор: Styler

Телеведуча знову потрапила в скандал

Сніжана Єгорова розкритикувала президента України Володимира Зеленського за те, що він нівелює значення 9 травня, через що це свято вже не є таким, яким воно було раніше. При цьому вона похвалила Олександра Лукашенка.

Єгорова заявила, що Зеленський обіцяв зупинити медичну реформу Уляни Супрун, але так цього і не зробив. Тепер у країні закриваються лікарні, тубдиспансери та з психіатричних лікарень випускають пацієнтів. Про це вона розповіла у своєму стрімі.

Сніжана Єгорова розкритикувала Зеленського і похвалила Лукашенко (відео: YouTube)

Телеведуча зазначила, що відчуває глибоку повагу до чинного президента Білорусі, всупереч тому, що його дії досить спірні.

"Можна було бути не таким жорстким, можна було бути не таким упертим, можна було бути якось чесніше, але в будь-якому випадку Олександр Лукашенко поклав своє життя у створення і процвітання країни, яка знаходиться у нас під боком", - заявила Єгорова.

Вона також підкреслила, що поки що в Білорусі є лікарні, дороги і підприємства, які працюють. При цьому вона закликала Зеленського не давати оцінки діям більш досвідченого Лукашенко.

Нагадаємо, Сніжана Єгорова цинічно образила українських воїнів.

Після цього Єгорова поскаржилася на загрози і спробувала виправдатися за свої слова.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Володимир ЗеленськийОлександр Лукашенко
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся