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Снігопад в Україні захопив мережу: мальовничі фото

STYLERЖиття    07.11.2019 - 17:30
Снігопад в Україні захопив мережу: мальовничі фото
У Карпатах випав сніг (Фото: колаж РБК-Україна)

Карпати стало засипати снігом

В Україні випав сніг в гірській місцевості у Карпатах - 7 листопада "білим покривалом" накрило Піп Іван Чорногірський, і мальовничі кадри показали в мережі. Рятувальники Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста опублікували фото на своїй сторінці в Facebook.

Температура повітря в цьому регіоні вранці склала 0 градусів.

Як йдеться у публікації, о 7:45 на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно і падав дрібний сніг.

Снігопад в Україні захопив мережу: мальовничі фото

У Карпатах випав сніг (Фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

При цьому вітер був слабкий (лише близько 3-4 метрів на секунду).

При цьому в Європі - особливо в гірських районах - вже зафіксовані невеликі снігопади. Зокрема, в Альпах, на півночі Іспанії, на півдні Франції, Шотландії та країнах Скандинавії. У той же час згідно з прогнозом синоптика Наталки Діденко, хоч завтра в Україні й очікується похмура і прохолодна у більшості областей погода, вже в найближчі вихідні до країни повернеться сонце і тепло.

Снігопад в Україні захопив мережу: мальовничі фото

У Карпатах випав сніг (Фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Користувачі мережі захоплюються сніговими кадрами і висловлюють впевненість, що довго сніг - через на диво теплу погоду, як для листопада - не протримається.

  • Вітаю! Дякую за фотографії!
  • Краса яка!
  • Він довго не протримається з такою температурою;
  • Все в тумані...

Снігопад в Україні захопив мережу: мальовничі фото

Скрін коментарів

Нагадаємо, що близько тижня тому в Києві випав перший сніг. 31 жовтня він йшов вранці у різних районах, а жителі столиці активно ділилися чудовими фото в мережі.

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