ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве выпал небольшой снег

Новости » Общество     31.10.2019 - 12:44
В Киеве выпал небольшой снег
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня с утра в Киеве идет мелкий снег

В четверг, 31 октября, в Киеве выпал первый снег. Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, мелкий снег шел утром в разных районах столицы. Сейчас небольшой снег идет на Подоле.

Отметим, синоптики Украинского Гидрометцентра сообщали о возможном снеге сегодня в Киеве и Киевской области.

Кроме того, синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что завтра ночью ожидается похолодание до -8 градусов.

По ее данным, в Киев идет существенное похолодание, в среду, четверг и пятницу в столице ночью похолодает до -1-5 градусов, днем до +4+7 градусов.

Синоптики давали прогноз погоды на сегодня. В западных областях холодно, днем +4+6, а ночью ожидаются заморозки до -4. В Черниговской и Сумской области днем температура воздуха составит +2+5, а ночью ожидается от +4 до -4. В центре страны также холодно. Днем температура воздуха составит +3+5, а ночью будут заморозки до -4. На востоке Украины также низкая температура воздуха. Днем ожидается +3+5, а ночью до -5.

Кроме того, вчера в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха снизилась до отметки -8 градусов.

Сегодня в Киеве возможен снег На следующих выходных в Украину придут морозы с мокрым снегом
Новости Украины снег
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь