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Сніг засипав трасу Одеса-Миколаїв у серпні: синоптики пояснили загадкову аномалію

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Одеса, Неділя 08 серпня 2021 10:42
Сніг засипав трасу Одеса-Миколаїв у серпні: синоптики пояснили загадкову аномалію Фото: 7 серпня трасу Одеса-Миколаїв засипало снігом (Odessa Info)
Автор: Світлана Мащенко

Граупель - так синоптики назвали явище, яке неабияк налякало водіїв на трасі Одеса-Миколаїв 7 серпня. Фото і відео з літнім снігом моментально облетіли соцмережі, але експерти заспокоїли українців, пояснивши, що ж це було.

Про це розповіли в прес-службі Українського гідрометцентру.

Чому це не сніг?

За словами синоптиків, основною відмінністю між замороженими опадами є те, як утворюються різні їх види в самій хмарі.

Так, сніг утворюється в результаті перетворення водяної пари в лід, при цьому процес минає рідку стадію. Такий процес називається осадженням. Влітку він можливий лише на самих верхівках хмар.

Що таке граупель?

Те, що посипалося на голови українців називається граупель - крижана крупа у вигляді м'яких дрібних гранул, що утворюються, коли краплі переохолодженої води (при температурі нижче -40 градусів) замерзають на сніжному кристалі. Цей процес цей називається намерзанням.

Граупель синоптики називають м'яким градом. Адже частинки дрібні, непрозорі і злипаються, якщо їх стиснути в руці. З градом таке не зробити.

Град - це швидко заморожені опади через низьку температуру. Вони можуть виростати до дуже великих розмірів за рахунок накопичення на поверхні маленької градинки води. Власне, град, немов ембріон з'являється з граупеля, збільшуючись в розмірах, поки його крутить всередині грозової хмари.

Сніг засипав трасу Одеса-Миколаїв у серпні: синоптики пояснили загадкову аномалію

Фото зліва направо: град, граупель, крижана кірка, сніг (facebook.com/UkrHMC)

А ось на відео нижче те, що відбувалося під Одесою 7 серпня

Відео: дрібний град на трасі Одеса-Миколаїв

Нагадаємо, що 7 серпня трасу Одеса-Миколаїв засипало дрібним білим градом, який встигли охрестити літнім снігом.

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