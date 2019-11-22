Снег и штормовой ветер: какие области накроет непогода

Погода в Украине (фото: pixabay.com)

Погода в Украине продолжает стремительно ухудшаться

Погода в Украине существенно испортилась за последние несколько дней. Во многих областях объявлено штормовое предупреждение, дневная температура опустилась ниже нуля, а на Востоке ночные морозы достигли -12 градусов. А судя по картам Укргидрометцентра, вскоре в некоторые области придут дожди с мокрым снегом.

Уже завтра, 23 ноября, в западном регионе ожидаются холодные осадки. Кроме того, в субботу по всей стране будет сильный ветер от 7 до 12 метров в секунду со штормовыми порывами.

Температура по стране днем будет колебаться от 0 до +3 градусов. Немного теплее на Прикарпатье - от +2 до +4. Холоднее всего на северо-востоке (-2... +1) Исключение составит Крым (+5... +7), а также Закарпатье (+9... +11).

Ближайшей ночью - заморозки - умеренные в западных областях и на юго-западе (-1... -4). В Центре и на Севере заморозит до -5... -8 по Цельсию, а на Востоке от -9 до -11 градусов.

В Киеве в субботу днем от 0 до +2 градусов, переменная облачность без осадков. Ближайшей ночью мороз от -5 до -7.

Погода в Украине 23 ноября (фото: meteo.gov.ua)

В воскресенье, 24 ноября, синоптические условия будут почти такими же, как и в субботу. Исключение составят восточные области, где ночной градус повысится на несколько показателей (-6... -9), на Харьковщине -2... -4.

Также изменится ситуация на Прикарпатье (Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая области). Тут потеплеет до +5... +7 днем, осадки не предвидятся.

Но порывы ветра не утратят свою силу. По всей стране продолжит гулять юго-восточный ветер с силой от 7 до 12 метров в секунду.

В Киеве 24 ноября будет переменная облачность, днем 0... +2, ночью от -5 до -7 мороза.

Погода в Украине 24 ноября (фото: meteo.gov.ua)