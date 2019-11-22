Сніг і штормовий вітер: які області накриє негода

Погода в Україні (фото: pixabay.com)

Погода в Україні продовжує стрімко погіршуватися

Погода в Україні істотно зіпсувалася за останні кілька днів. У багатьох областях оголошено штормове попередження, денна температура опустилася нижче нуля, а на Сході нічні морози досягли -12 градусів. А судячи по картах Укргідрометцентру, незабаром в деякі області прийдуть дощі з мокрим снігом.

Вже завтра, 23 листопада, в західному регіоні очікуються холодні опади. Крім того, у суботу по всій країні буде сильний вітер від 7 до 12 метрів в секунду зі штормовими поривами.

Температура по країні вдень коливатиметься від 0 до +3 градусів. Трохи тепліше на Прикарпатті - від +2 до +4. Найхолодніше на північному сході (-2... +1) Винятком стане Крим (+5... +7), а також Закарпаття (+9... +11).

Найближчої ночі - заморозки - помірні в західних областях та на південному заході (-1... -4). У Центрі і на Півночі заморозить до -5... -8 за Цельсієм, а на Сході від -9 до -11 градусів.

У Києві в суботу вдень від 0 до +2 градусів, мінлива хмарність без опадів. Найближчої ночі мороз від -5 до -7.

Погода в Україні 23 листопада (фото: meteo.gov.ua)

У неділю, 24 листопада, синоптичні умови будуть майже такими ж, як і в суботу. Виняток становитимуть східні області, де нічний градус підніметься на кілька показників (-6... -9), на Харківщині -2... -4.

Також зміниться ситуація на Прикарпатті (Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька області). Тут потеплішає до +5... +7 вдень, опади не передбачаються.

Але пориви вітру не втратять свою силу. По всій країні продовжить гуляти південно-східний вітер з силою від 7 до 12 метрів за секунду.

У Києві 24 листопада буде мінлива хмарність, вдень 0... +2, вночі від -5 до -7 морозу.

Погода в Україні 24 листопада (фото: meteo.gov.ua)