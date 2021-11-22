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Снег, мокрый снег и похолодание: часть Украины скоро накроет непогодой

Новина українською →
Понедельник 22 ноября 2021 06:30
Снег, мокрый снег и похолодание: часть Украины скоро накроет непогодой Фото: Погода в Украине принесет снег и холод (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине серьезно испортится на этой неделе. Синоптики на свежих картах погоды прогнозируют похолодание по всей стране, а местами даже мокрый снег и снег.

Смотрите прогноз на следующие три дня ниже в материале Styler.

Так, по данным Украинского гидрометцентра, зимние осадки и снижение температуры ожидается уже во вторник, 23 ноября.

А вот сегодня, 22 ноября будет более комфортная температура, но местами пасмурно и небольшой дождь. Осадки вероятны на востоке, юго-востоке, северо-западе.

Температура +5+9 градусов днем, ночью +3+7, а на юге днем +9+14 тепла.

Снег, мокрый снег и похолодание: часть Украины скоро накроет непогодой

Скрин: Погода в Украине 22 ноября (meteo.gov.ua)

23 ноября похолодает до -1... +4, на юге и Закарпатье +5+8, в Крыму до +11 градусов. Ночью +1... -4 градуса, на севере до -6 мороза, а на юге +2+5.

В некоторых западных и восточных областях вероятен мокрый снег, а на северо-востоке снег.

Снег, мокрый снег и похолодание: часть Украины скоро накроет непогодой

Скрин: Погода в Украине 23 ноября (meteo.gov.ua)

В среду 24 ноября нас ждет прояснение, днем температура существенно не изменится, а вот ночью морозы усилятся.

Снег, мокрый снег и похолодание: часть Украины скоро накроет непогодой

Скрин: Погода в Украине 24 ноября (meteo.gov.ua)

Отметим, что 20 ноября в Украине был сильный ветер, который наломал деревьев. Из-за непогоды пострадали не только автомобили, но и люди. В Киеве погибла 35-летняя жена священника, мама четверых детей.

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