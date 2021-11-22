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Сніг, мокрий сніг та похолодання: частину України скоро накриє негодою

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Понеділок 22 листопада 2021 06:30
Сніг, мокрий сніг та похолодання: частину України скоро накриє негодою Фото: Погода в Україні принесе сніг і холод (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні серйозно зіпсується цього тижня. Синоптики на свіжих картах погоди прогнозують похолодання по всій країні, а місцями навіть мокрий сніг і сніг.

Дивіться прогноз на наступні три дні нижче в матеріалі Styler.

Так, за даними Українського гідрометцентру, зимові опади та зниження температури очікується вже у вівторок, 23 листопада.

А ось сьогодні, 22 листопада буде більш комфортна температура, але місцями похмуро і невеликий дощ. Опади ймовірні на сході, південному сході, північному заході.

Температура +5+9 градусів вдень, вночі +3+7, а на півдні вдень +9+14 тепла.

Сніг, мокрий сніг та похолодання: частину України скоро накриє негодою

Скрін: Погода в Україні 22 листопада (meteo.gov.ua)

23 листопада похолодає до -1... +4, на півдні та Закарпатті +5+8, у Криму до +11 градусів. Вночі +1... -4 градуси, на півночі до -6 морозу, а на півдні +2+5.

У деяких західних і східних областях вірогідний мокрий сніг, а на північному сході сніг.

Сніг, мокрий сніг та похолодання: частину України скоро накриє негодою

Скрін: Погода в Україні 23 листопада (meteo.gov.ua)

В середу 24 листопада нас чекає прояснення, вдень температура істотно не зміниться, а ось вночі морози посиляться.

Сніг, мокрий сніг та похолодання: частину України скоро накриє негодою

Скрін: Погода в Україні 24 листопада (meteo.gov.ua)

Зазначимо, що 20 листопада в Україні був сильний вітер, який наламав дерев. Через негоду постраждали не тільки автомобілі, а й люди. В Києві загинула 35-річна дружина священика, мама чотирьох дітей.

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